Policyjny śmigłowiec Black Hawk pracuje nad linią kolejową Działdowo-Olsztyn, która od czwartku jest nieczynna z powodu zalegającego na drzewach obfitego śniegu.

Jak podały PKP PLK na platformie X, "wirnik maszyny błyskawicznie strąca śnieg z drzew".

"Taki balast powoduje ich obciążenie, pochylanie się i często przewracanie w kierunku torów kolejowych na sieć trakcyjną, a w konsekwencji tarasowanie linii. Podobne metody oczyszczania drzew ze śniegu są stosowane w innych krajach, m.in. w Austrii" - przekazały PKP PLK w komunikacie.

Śmigłowiec pomaga również monitorować teren i wskazywać miejsca, gdzie trzeba podjąć natychmiastowe działania.

PKP PLK poinformowała, że po zrzuceniu śniegu z drzew rosnących tuż przy torach wypuszczone zostaną drezyny i zacznie się udrażnianie trasy.

Spółka dodała, że celem jest jak najszybsze przywrócenie ruchu pociągów.

"Ogromne podziękowania dla polskiej policji za współpracę. Gdy warunki są ekstremalne, liczy się każde wsparcie" - napisały PLK.

Donald Tusk o Black Hawkach: W służbie ludziom

O akcji służb poinformował także premier Donald Tusk. "Policyjne Black Hawki w służbie ludziom. Tam, gdzie ich miejsce. Nie na piknikach, nie w spotach wyborczych" - napisał na platformie X.

Przypomnijmy, że ekstremalnie niekorzystne warunki atmosferyczne stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W związku z sytuacją podjęto decyzję o wstrzymaniu kursowania pociągów na linii kolejowej nr 216 (Działdowo - Nidzica - Olsztyn).

Ruch pociągów PKP Intercity pozostanie zawieszony do odwołania, tj. do czasu pełnego ustabilizowania sytuacji pogodowej, przeprowadzenia niezbędnych oględzin infrastruktury oraz zapewnienia bezpiecznych warunków przejazdu.

Dla pasażerów uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa, która realizowana jest zgodnie z możliwościami operacyjnymi oraz aktualnymi warunkami terenowymi.

Informacje o miejscach podstawienia autobusów przekazywane są na bieżąco przez obsługę pociągów, drużyny konduktorskie oraz w systemach informacji pasażerskiej.

