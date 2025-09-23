Polacy nie wiedzieli, że przekraczają granicę. Wpłynęli na rosyjskie wody

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

Sześciu Polaków pływało skuterami wodnymi przez siedem minut po rosyjskiej stronie Zalewu Wiślanego. Podróż zakończyła się interwencją Straży Granicznej, która zatrzymała, a następnie ukarała mandatem uczestników wodnej zabawy. Ci tłumaczyli funkcjonariuszom, że nie znali oznakowania granicy państwowej na Zalewie Wiślanym.

Polacy wpłynęli skuterami wodnymi na rosyjskie wody
Polacy wpłynęli skuterami wodnymi na rosyjskie wodyStanisław BielskiReporter

W skrócie

  • Sześciu Polaków na skuterach wodnych przez siedem minut przebywało po rosyjskiej stronie Zalewu Wiślanego.
  • Zostali zatrzymani przez Straż Graniczną i ukarani mandatami na łączną kwotę 3 tys. złotych.
  • Tłumaczyli, że nie znali oznakowania granicy państwowej na Zalewie Wiślanym.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło 21 września, jednak dopiero teraz pojawiają się pierwsze doniesienia o incydencie. Trzy skutery wodne z łącznie sześcioma osobami wpłynęły w zamkniętą na stałe dla żeglugi i rybołówstwa strefę S-9 na Zalewie Wiślanym.

Później grupa przekroczyła granicę państwową wbrew przepisom i przez siedem minut pływała po wodach Federacji Rosyjskiej. Gdy zawrócili na polską stronę, czekał na nich poduszkowiec Straży Granicznej.

Wpłynęli na rosyjskie wody. "Nie znali oznakowania"

"Za naruszenie strefy zamkniętej i przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom kierujących ukarano mandatami na łączną kwotę 3 tys. zł. Dwie osoby zostały pouczone. W rejsie brała udział jedna osoba nieletnia" - czytamy w komunikacie SG.

Mundurowi ustalili, że sternicy nie znali oznakowania granicy państwowej na Zalewie Wiślanym. Tłumaczyli funkcjonariuszom, że nie zorientowali się, iż przebywali 0,7 mili morskiej w głębi na terytorium Rosji, mimo że przepływali obok bazy jej służb granicznych.

Straż Graniczna przypomina, że granica państwowa na Zalewie Wiślanym jest wyraźnie oznakowana, a jej przekroczenie - nawet nieświadome - grozi konsekwencjami prawnymi.

Zobacz również:

Turyści otrzymali mandaty za przepłynięcie granicy z Rosją/zdj. ilustracyjne
Warmińsko-mazurskie

Polacy wpłynęli łódką do Rosji. Błyskawiczna reakcja służb

Mateusz Kucharczyk
Dzień bez samochodu. Jaką mamy alternatywę?Polsat News

Najnowsze