Polacy nie wiedzieli, że przekraczają granicę. Wpłynęli na rosyjskie wody
Sześciu Polaków pływało skuterami wodnymi przez siedem minut po rosyjskiej stronie Zalewu Wiślanego. Podróż zakończyła się interwencją Straży Granicznej, która zatrzymała, a następnie ukarała mandatem uczestników wodnej zabawy. Ci tłumaczyli funkcjonariuszom, że nie znali oznakowania granicy państwowej na Zalewie Wiślanym.
W skrócie
- Sześciu Polaków na skuterach wodnych przez siedem minut przebywało po rosyjskiej stronie Zalewu Wiślanego.
- Zostali zatrzymani przez Straż Graniczną i ukarani mandatami na łączną kwotę 3 tys. złotych.
- Tłumaczyli, że nie znali oznakowania granicy państwowej na Zalewie Wiślanym.
Do zdarzenia doszło 21 września, jednak dopiero teraz pojawiają się pierwsze doniesienia o incydencie. Trzy skutery wodne z łącznie sześcioma osobami wpłynęły w zamkniętą na stałe dla żeglugi i rybołówstwa strefę S-9 na Zalewie Wiślanym.
Później grupa przekroczyła granicę państwową wbrew przepisom i przez siedem minut pływała po wodach Federacji Rosyjskiej. Gdy zawrócili na polską stronę, czekał na nich poduszkowiec Straży Granicznej.
Wpłynęli na rosyjskie wody. "Nie znali oznakowania"
"Za naruszenie strefy zamkniętej i przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom kierujących ukarano mandatami na łączną kwotę 3 tys. zł. Dwie osoby zostały pouczone. W rejsie brała udział jedna osoba nieletnia" - czytamy w komunikacie SG.
Mundurowi ustalili, że sternicy nie znali oznakowania granicy państwowej na Zalewie Wiślanym. Tłumaczyli funkcjonariuszom, że nie zorientowali się, iż przebywali 0,7 mili morskiej w głębi na terytorium Rosji, mimo że przepływali obok bazy jej służb granicznych.
Straż Graniczna przypomina, że granica państwowa na Zalewie Wiślanym jest wyraźnie oznakowana, a jej przekroczenie - nawet nieświadome - grozi konsekwencjami prawnymi.