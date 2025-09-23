W skrócie Sześciu Polaków na skuterach wodnych przez siedem minut przebywało po rosyjskiej stronie Zalewu Wiślanego.

Zostali zatrzymani przez Straż Graniczną i ukarani mandatami na łączną kwotę 3 tys. złotych.

Tłumaczyli, że nie znali oznakowania granicy państwowej na Zalewie Wiślanym.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło 21 września, jednak dopiero teraz pojawiają się pierwsze doniesienia o incydencie. Trzy skutery wodne z łącznie sześcioma osobami wpłynęły w zamkniętą na stałe dla żeglugi i rybołówstwa strefę S-9 na Zalewie Wiślanym.

Później grupa przekroczyła granicę państwową wbrew przepisom i przez siedem minut pływała po wodach Federacji Rosyjskiej. Gdy zawrócili na polską stronę, czekał na nich poduszkowiec Straży Granicznej.

Wpłynęli na rosyjskie wody. "Nie znali oznakowania"

"Za naruszenie strefy zamkniętej i przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom kierujących ukarano mandatami na łączną kwotę 3 tys. zł. Dwie osoby zostały pouczone. W rejsie brała udział jedna osoba nieletnia" - czytamy w komunikacie SG.

Mundurowi ustalili, że sternicy nie znali oznakowania granicy państwowej na Zalewie Wiślanym. Tłumaczyli funkcjonariuszom, że nie zorientowali się, iż przebywali 0,7 mili morskiej w głębi na terytorium Rosji, mimo że przepływali obok bazy jej służb granicznych.

Straż Graniczna przypomina, że granica państwowa na Zalewie Wiślanym jest wyraźnie oznakowana, a jej przekroczenie - nawet nieświadome - grozi konsekwencjami prawnymi.

Dzień bez samochodu. Jaką mamy alternatywę? Polsat News