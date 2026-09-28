Pojemniki z nieznaną cieczą przy instalacji gazowej. Akcja służb w Elblągu

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Aktualizacja

Przy instalacji gazowej jednej z firm w Elblągu znaleziono dwa pojemniki z nieznaną substancją i wystającymi kabelkami - potwierdził Interii nadkom. Krzysztof Nowacki, rzecznik elbląskiej policji. Ewakuowano pracowników, a policja wytyczyła specjalną strefę. Służby ustalają, czy przedmioty mogły stanowić zagrożenie.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Radiowóz policyjny z włączonymi sygnałami świetlnymi przed budynkiem w Elblągu, na ulicy przy znaku zakazu.
Radiowóz w pobliżu budynku w Elblągu, gdzie znaleziono butelki z nieznaną substancjąKomenda Miejska Policji w Elblągumateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Przy instalacji gazowej firmy w Elblągu znaleziono dwa plastikowe pojemniki z nieznaną substancją i przewodami, co doprowadziło do ewakuacji pracowników oraz wyznaczenia strefy niebezpiecznej.
  • Obiekty były plastikowymi butelkami po wodzie mineralnej, wypełnionymi żółtą cieczą i z wystającymi kabelkami, umieszczonymi pod skrzynką przyłącza gazowego.
  • Na miejsce skierowano grupę minersko-pirotechniczną z Olsztyna i funkcjonariuszy laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić potencjalne zagrożenie lub możliwość fałszywego alarmu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Pracownik jednej z elbląskich firm z ul. Rybnej powiadomił służby o znalezieniu plastikowych butelek z nieznaną substancją, które znajdowały się przy przyłączu gazowym budynku tego przedsiębiorstwa. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Z budynku ewakuowano ludzi, została wydzielona strefa niebezpieczna.

Elbląg. Dwie butelki zostawione przy instalacji gazowej

Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz przekazał wcześniej w rozmowie z PAP, że są to "dwie bańki plastikowe po wodzie wypełnione żółtą cieczą, z których wystają kabelki". Jak dodał, były postawione pod skrzynką przyłącza gazowego budynku.

Informację o przewodach znajdujących się w pojemnikach potwierdził Interii nadkom. Krzysztof Nowacki, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. - Są jakieś przewody. To butelki po wodzie mineralnej, trochę większe niż te standardowe półtoralitrowe - powiedział.

Strefa niebezpieczna w Elblągu. Wezwano specjalne oddziały

Jak podano w komunikacie policji, "na miejsce jedzie grupa minersko-pirotechniczna Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego z komendy wojewódzkiej w Olsztynie, a także funkcjonariusze laboratorium kryminalistycznego, aby określić, czy znalezione przedmioty mogły wywołać zagrożenie, czy jest to próba wywołania fałszywego alarmu".

Według RMF24 firma, przy której budynku znaleziono butelki, zajmuje się elektroinstalacjami.

Zobacz również:

Wybory w Krakowie: Mieszkaniec potargał i wyrzucił kartę do głosowania
Małopolskie

Zniszczył kartę do głosowania. Starszemu mężczyźnie grozi surowa kara

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj


"Polityczny WF": Tego Nawrocki nie przeskoczy. Kto wynegocjuje pobyt wojsk USA?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze