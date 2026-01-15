W skrócie Cztery szkoły w województwie warmińsko-mazurskim zawiesiły zajęcia z powodu trudnych warunków drogowych po ataku zimy.

W kilku placówkach w regionie prowadzona jest nauka zdalna lub hybrydowa z powodu problemów z ogrzaniem pomieszczeń lub trudnościami w dowożeniu uczniów.

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne o marznących opadach i gęstej mgle obowiązujące w różnych regionach kraju.

Kurator oświaty w Olsztynie Jolanta Skrzypczyńska powiedziała, że zajęcia zostały zawieszone w czwartek w szkołach podstawowych w Suszu, Babiętach Wielkich i Jawtach Wielkich, w związku z gołoledzią po środowym ataku zimy w regionie.

Ze względu na bardzo trudne warunki panujące na drogach i chodnikach zajęcia zawieszono na jeden dzień również w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu. Dyrekcja placówki poinformowała w komunikacie, że taką decyzję podjęto w trosce o bezpieczeństwo uczniów.

Warmińsko-mazurskie. Zamknięto kilka szkół, trwają zajęcia zdalne

Jak przypomniała kurator, kilka innych szkół na Warmii i Mazurach już w poprzednich dniach wprowadziło do końca tygodnia naukę zdalną lub hybrydową. Skrzypczyńska przekazała, że z powodu problemów z ogrzaniem pomieszczeń zdalnie uczą się licealiści z LO 5. w Olsztynie, a w czterech szkołach podstawowych w gminie Kozłowo nauka jest prowadzona hybrydowo ze względu na trudności w dowożeniu uczniów.

W czwartek wznowiono ponadto zajęcia w oddziałach przedszkolnych i szkole podstawowej w Bystrym koło Giżycka, gdzie uczęszcza ok. 170 dzieci. Przez poprzednie trzy dni zajęcia były tam zawieszone z powodu awarii ciepłowniczej.

Do czwartku rano w zachodniej i centralnej części regionu obowiązywało ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia o marznących opadach powodujących gołoledź. Największe natężenie niebezpiecznych zjawisk pogodowych odnotowano w środę.

Pogoda w Polsce. IMGW ostrzega przed mgłami i marznącymi opadami

Z analiz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek najtrudniejsza sytuacja panuje natomiast w części województw - świętokrzyskiego, mazowieckiego i podkarpackiego oraz na niemal całej Lubelszczyźnie. Ogłoszono tam ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z marznącymi opadami.

Ponadto w zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części kraju IMGW ogłosił alert dotyczący gęstej mgły, która może znacząco utrudniać widoczność.

Dodajmy, że ostrzeżenia przed marznącymi opadami oraz gęstymi mgłami obowiązują do godzin około południowych w czwartek. Mimo to Instytut nie wyklucza kolejnych alertów dotyczących trudnych warunków pogodowych.

