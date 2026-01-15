Pogoda nie odpuszcza w Polsce. Szkoły zawieszają zajęcia, "trudne warunki"
Cztery szkoły w województwie warmińsko-mazurskim zawiesiły w czwartek zajęcia - poinformowało kuratorium oświaty. To ze względu na trudne warunki drogowe po ataku zimy. W kilku placówkach już wcześniej zdecydowano o nauce zdalnej lub hybrydowej do końca tygodnia. Tymczasem IMGW ostrzega przed kolejnymi trudnymi warunkami pogodowymi.
W skrócie
- Cztery szkoły w województwie warmińsko-mazurskim zawiesiły zajęcia z powodu trudnych warunków drogowych po ataku zimy.
- W kilku placówkach w regionie prowadzona jest nauka zdalna lub hybrydowa z powodu problemów z ogrzaniem pomieszczeń lub trudnościami w dowożeniu uczniów.
- IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne o marznących opadach i gęstej mgle obowiązujące w różnych regionach kraju.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Kurator oświaty w Olsztynie Jolanta Skrzypczyńska powiedziała, że zajęcia zostały zawieszone w czwartek w szkołach podstawowych w Suszu, Babiętach Wielkich i Jawtach Wielkich, w związku z gołoledzią po środowym ataku zimy w regionie.
Ze względu na bardzo trudne warunki panujące na drogach i chodnikach zajęcia zawieszono na jeden dzień również w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu. Dyrekcja placówki poinformowała w komunikacie, że taką decyzję podjęto w trosce o bezpieczeństwo uczniów.
Warmińsko-mazurskie. Zamknięto kilka szkół, trwają zajęcia zdalne
Jak przypomniała kurator, kilka innych szkół na Warmii i Mazurach już w poprzednich dniach wprowadziło do końca tygodnia naukę zdalną lub hybrydową. Skrzypczyńska przekazała, że z powodu problemów z ogrzaniem pomieszczeń zdalnie uczą się licealiści z LO 5. w Olsztynie, a w czterech szkołach podstawowych w gminie Kozłowo nauka jest prowadzona hybrydowo ze względu na trudności w dowożeniu uczniów.
W czwartek wznowiono ponadto zajęcia w oddziałach przedszkolnych i szkole podstawowej w Bystrym koło Giżycka, gdzie uczęszcza ok. 170 dzieci. Przez poprzednie trzy dni zajęcia były tam zawieszone z powodu awarii ciepłowniczej.
Do czwartku rano w zachodniej i centralnej części regionu obowiązywało ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia o marznących opadach powodujących gołoledź. Największe natężenie niebezpiecznych zjawisk pogodowych odnotowano w środę.
Pogoda w Polsce. IMGW ostrzega przed mgłami i marznącymi opadami
Z analiz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek najtrudniejsza sytuacja panuje natomiast w części województw - świętokrzyskiego, mazowieckiego i podkarpackiego oraz na niemal całej Lubelszczyźnie. Ogłoszono tam ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z marznącymi opadami.
Ponadto w zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części kraju IMGW ogłosił alert dotyczący gęstej mgły, która może znacząco utrudniać widoczność.
Dodajmy, że ostrzeżenia przed marznącymi opadami oraz gęstymi mgłami obowiązują do godzin około południowych w czwartek. Mimo to Instytut nie wyklucza kolejnych alertów dotyczących trudnych warunków pogodowych.