Warmińsko-mazurskie. 35-latek z Olecka próbował otruć psy sąsiada

Jak podała podkom. Dominika Olszewska, na podstawie zapisu z kamer ustalono, że 35-latek trzykrotnie zatrzymywał się przy ogrodzeniu , przez które przerzucił kawałki kiełbasy. Udawał przy tym, że zatrzymał się po to, żeby np. zawiązać buty . Dotyczyło to dwóch posesji, na których przebywały łącznie trzy psy. Właściciele znaleźli kawałki kiełbasy, zanim zwierzęta ją zjadły.

- Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania uśmiercenia trzech psów, do czego się przyznał. Wyjaśnił, że przeszkadzało mu szczekanie czworonogów sąsiadów - przekazała podkom. Olszewska.

Zatrzymany powiedział funkcjonariuszom, że kawałki kiełbasy nafaszerował środkiem do zwalczania ślimaków. Według policji lekarz weterynarii - przesłuchany w charakterze świadka - stwierdził, że ten środek mógł zagrażać życiu psów, gdyby go zjadły. Za usiłowanie zabicia zwierzęcia grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.