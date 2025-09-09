Podejrzenie zatrucia grzybami. Nie żyje 88-latka, jej mąż w szpitalu

Starsze małżeństwo trafiło do szpitala po tym, jak obydwoje źle się poczuli. 88-latka zmarła. Jak podaje warmińsko-mazurski sanepid, "prawdopodobnie zatruli się grzybami". Służby sanitarne badają sprawę.

Warmińsko-mazurskie. Podejrzenie zatrucia grzybami (zdj. ilustracyjne)
Warmińsko-mazurskie. Podejrzenie zatrucia grzybami (zdj. ilustracyjne)

  • Starsze małżeństwo trafiło do szpitala po spożyciu grzybów, kobieta zmarła, a mężczyzna jest hospitalizowany.
  • Sanepid prowadzi dochodzenie w sprawie zatrucia, podejrzewając pomylenie trujących grzybów z pieczarkami.
  • Służby przypominają o niebezpieczeństwie spożywania nieznanych gatunków grzybów, szczególnie białych grzybów podobnych do jadalnych.
Warmińsko-mazurski państwowy inspektor sanitarny dr Janusz Dzisko powiedział, że pracownice sanepidu właśnie na miejscu wyjaśniają sprawę.

- Zawiadomił nas elbląski szpital, do którego trafiło starsze małżeństwo, które źle się poczuło po zjedzeniu grzybów - powiedział dr Dzisko. Dodał, że kobieta w wieku 88 lat zmarła we wtorek. 

    Elbląg. Starsze małżeństwo trafiło do szpitala, jedli grzyby

    Małżeństwo trafiło do szpitala w Elblągu przed kilkoma dniami.

    - Mężczyzna jest hospitalizowany, nasze pracownice wyjaśniają z nim okoliczności sprawy - powiedział Dzisko.

    Inspektor dodał, że w środę służby sanitarne będą miały większą wiedzę na ten temat. Na razie wiadomo, że mężczyzna miał powiedzieć, że zbierał "białe grzyby na łące" - prawdopodobnie sądził, że zbiera pieczarki.

    Sezon na grzybobranie. Biały grzyb podobny do pieczarki

    Służby sanitarne przestrzegają przed jedzeniem nieznanych grzybów.

    Biały grzyb podobny do pieczarki to przede wszystkim pieczarka karbolowa (Agaricus xanthodermus), trujący gatunek o białym kapeluszu, który wydziela nieprzyjemny, atramentowy zapach i żółknie po uszkodzeniu.

    Innym podobnym do pieczarki grzybem jest muchomor jadowity (Amanita virosa), który jest również śmiertelnie trujący i może być pomylony z jadalnymi białymi grzybami, np. gołąbkiem białawym.

    Sezon na grzybobranie w polskich lasach zaczyna się w połowie maja, ale najlepsze okazy można zebrać wczesną jesienią, mniej więcej w połowie września.

