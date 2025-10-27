W skrócie Nastolatkowie z Olsztyna planowali zamachy terrorystyczne, inspirowane działalnością ISIS i Al-Kaidy.

Grupa działała przez co najmniej trzy lata i wymieniała się informacjami poprzez zamkniętą grupę na jednym z komunikatorów internetowych.

Podejrzanym grożą surowe kary, w tym nawet 10 lat więzienia za wyrób materiałów wybuchowych.

We wrześniu mieszkańcy jednego z bloków na osiedlu w Olsztynie zostali ewakuowani po tym, jak w jednym z mieszkań policja odkryła materiały wybuchowe i broń. Znalezione przedmioty należały do 20-latka - ostatniego zatrzymanego z grupy czterech nastolatków, planujących przeprowadzenie zamachu terrorystycznego.

Trzech pozostałych, młodszych znajomych 20-latka zostało zatrzymanych w czerwcu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Wszyscy mieli tworzyć bomby na wzór ISIS i Al-Kaidy.

Dziennik "Rzeczpospolita" dotarł do najważniejszych ustaleń ze śledztwa w sprawie grupy nastolatków z Olsztyna.

Olsztyn. Grupa nastolatków planowała zamach. Są nowe ustalenia

- Podejrzani nie pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych i dotychczas nie byli karani - powiedział "Rzeczpospolitej" prok. Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, która prowadzi śledztwo.

Ponadto z ustaleń śledczych wynika, że nastolatkowie uchodzili w szkole za spokojnych i przykładnych uczniów. Pogrążyły ich rozmowy w internecie.

- Podejrzani prowadzili swoją główną aktywność za pośrednictwem zamkniętej grupy na jednym z komunikatorów internetowych. To na niej ujawniono zdecydowanie najbardziej transparentne i niepokojące treści, wskazujące, że planowali oni zamachy terrorystyczne na określone cele - poinformował prok. Daniel Brodowski.

Śledczy przyznają, że trudno przypisać grupie konkretną ideologię, ponieważ czerpała ona inspiracje z wielu, np. z faszyzmu i nazizmu czy działań terrorystów islamskich. - Właściwie jedynym ich wspólnym mianownikiem było zamiłowanie do zła, chaosu i destrukcji - mówi rzecznik w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

- Planowali zamachy z wykorzystaniem samodziałowych ładunków wybuchowych typu ANFO, rakiet, "koktajlu Mołotowa" oraz IED, które charakteryzują się prostotą konstrukcji - szkielet najczęściej stanowi pusta puszka po napoju - i wywodzą się z działań terrorystycznych podejmowanych przez ISIS oraz Al-Kaidę - mówi prokurator Brodowski.

Licealiści ćwiczyli też strzelanie oraz podstawy taktyki walki. W sieci oglądali materiały instruktażowe, dotyczące działań terrorystycznych i obsługi broni. Jeden z nich - 20-latek - samodzielnie wytwarzał proch i konstruował ładunki wybuchowe, wykorzystując informacje oraz komponenty pozyskane w darknecie.

Nastolatkowie pod dozorem policyjnym. Prokuratura zaskarża decyzję sądu

Według ustaleń śledczych grupa działała co najmniej przez trzy lata. Prokuratura zleciła sporządzenie portretów psychologicznych podejrzanych, aby lepiej poznać ich motywacje.

Dwóch podejrzanych trafiło do aresztu, jednak sąd nie przedłużył ich tymczasowego zatrzymania.

- Aktualnie wobec podejrzanych stosowany jest dozór z zakazem kontaktu ze współpodejrzanymi, opuszczania kraju, informowania o zamierzonym wyjeździe i terminie powrotu, zakaz przebywania w miejscach gromadzenia się ludzi - przekazał prok. Daniel Brodowski.

- Wszystkie decyzje w przedmiocie niezastosowania tymczasowego aresztowania zostały zaskarżone przez prokuraturę - dodał.

Jak informuje "Rzeczpospolita", nastolatkom grożą surowe kary - za sam nielegalny wyrób tzw. substancji wybuchowej miotającej mogą trafić do więzienia nawet na 10 lat.

