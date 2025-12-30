Paraliż drogi do Warszawy, podjęto niecodzienną decyzję. "Korytarz dla aut"

W skrócie Na drodze S7 w kierunku Warszawy policja utworzyła specjalny korytarz dla pojazdów osobowych, umożliwiając im wyjazd z korka.

Utrudnienia ruchu oraz blokady trasy są wynikiem m.in. silnych wiatrów i śnieżyc na północy Polski.

Warunki drogowe w województwie warmińsko-mazurskim są niezwykle trudne, a służby apelują o ostrożność.

Oficer prasowy policji w Ostródzie Anna Karczewska poinformowała Polską Agencję Prasową, że policji i służbom drogowym udało się utworzyć korytarz na trasie S7 w kierunku Warszawy. Korzystać z niego mogą wyłącznie auta osobowe.

- Prosimy, by auta osobowe powolutku wyjeżdżały z korka, spomiędzy aut ciężarowych i wolno tym korytarzem kierowały się w stronę Warszawy - powiedziała PAP oficer prasowy ostródzkiej policji Anna Karczewska.

Zablokowana trasa S7. Policja utworzyła korytarz dla samochodów osobowych

Korek utworzył się w Rychnowskiej Woli, gdzie drogę w obu kierunkach - zarówno w stronę Warszawy, jak i w stronę Gdańska - zablokowały tiry. Przez blisko dwie godziny w korkach utknęło kilkadziesiąt aut.

- Korytarz dla aut osobowych udało się utworzyć dzięki temu, że pod eskortą policji pod prąd wjechała tam pługopiaskarka - powiedziała Karczewska.

Policjantka podkreśliła, że kierowcy, którzy utknęli na S7, słuchali poleceń policji, dzięki czemu udało się udrożnić pas drogi w stronę Warszawy.

- Niestety ciężarówki nadal stoją w tym korku - przyznała policjantka. Dodała, że na razie nie wiadomo, kiedy będzie udrożniona trasa w stronę Gdańska.

Rzecznik MSWiA: Trwają prace nad zapewnieniem ciepłego posiłku na trasie S7

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA Karolina Gałecka poinformowała we wtorek przed godziną 23.00, że na trasie nadal panują trudne warunki. Z tego powodu podjęto działania w celu zapewnienia podróżującym ciepłego posiłku.

"Trudna sytuacja na trasie S7. Na miejscu funkcjonariusze policji pomagają w udrożnieniu ruchu. Nawiązano również kontakt z samorządami w celu zapewnienia ciepłego posiłku" - napisała Karolina Gałecka na platformie X.

Wpis rzecznik prasowej MSWiA był odpowiedzią na komunikat Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Na jego łamach poinformowano, że komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Mirosław Elszkowski "jest osobiście na miejscu działań służb" na trasie S7.

Policja dodała, że - poza ciepłym posiłkiem - trwają prace nad zapewnieniem "wsparcia osobom, które utknęły na trasie".

"Policjanci współpracują z innymi podmiotami dążąc do jak najszybszego rozładowania zatoru" - podsumowała KWP w Olsztynie.

Warmińsko-mazurskie. Trudne warunki na drogach

Dodajmy, że w całym województwie warmińsko-mazurskim panują bardzo trudne warunki drogowe. Wcześniej o blokadzie S7 mówił podczas konferencji prasowej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.

- Jednocześnie pojawiają się zatory w innych miejscach i dochodzi do tego oblodzenie, więc służby pracują na okrągło - wyjaśnił Szczepański.

Problemy spowodowane są między innymi silnym wiatrem i śnieżycami, które uderzyły głównie w północną część kraju. Z tego powodu IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia.

Alert obowiązuje na całym wybrzeżu Bałtyku, w Zatoce Gdańskiej, na Zalewie Wiślanym i Żuławach (woj. pomorskie) oraz w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie).

Ze względu na sytuację wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska zaapelowała do Polaków o ostrożność i śledzenie "sprawdzonych komunikatów służb".

