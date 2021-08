Oficer prasowy olsztyńskiej policji Rafał Prokopczyk poinformował, że do pożaru doszło w okolicy ul. Poprzecznej w Olsztynie. "Służby ratunkowe otrzymały informację o pożarze przyczepy kempingowej usytuowanej w pobliżu budynku mieszkalnego. Do obsługi zdarzenia zadysponowano kilka zastępów straży pożarnej, policję oraz karetkę pogotowia. Przyczepa kempingowa spłonęła doszczętnie, a w wyniku pożaru uszkodzona została również elewacja sąsiedniego budynku, w którym w chwili zdarzenia przebywało kilkanaście osób" - podała policja.

Jak ustalono, w przyczepie spała 33-letnia kobieta, która wcześniej gościła 50-letniego podpalacza. Para prawdopodobnie pokłóciła się, dlatego mężczyzna, wychodząc z przyczepy, podłożył ogień. Zrobił to specjalnie pod drzwiami pojazdu, by odciąć znajomej drogę ucieczki. Przyczepa bardzo szybko zajęła się ogniem.



Reklama

Kara do 25 lat więzienia

"Poszkodowanej z pomocą jako pierwsi przyszli przypadkowi świadkowie, wyważyli oni drzwi z płonącej przyczepy i wydostali w bezpieczne miejsce przerażoną kobietę" - podała policja i podkreśliła, że gdy jedni świadkowie ratowali kobietę drudzy w tym samym czasie na pobliskim przystanku autobusowym zatrzymali sprawcę podpalenia. Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Świadkowie przytrzymali podpalacza do czasu przyjazdu policji i przekazali go śledczym.



Zatrzymany po wytrzeźwieniu został przesłuchany, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu do 25 lat więzienia. Przyznał się do zarzutu. Sąd tymczasowo aresztował go na trzy miesiące.