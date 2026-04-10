Od samego rana spływają zgłoszenia. Balony nad Polską
Balony przemytnicze transportujące najprawdopodobniej papierosy bez polskiej akcyzy zostały odnalezione w piątek rano w czterech powiatach województwa warmińsko-mazurskiego - potwierdziła Interia. Policja prowadzi działania mające na celu wyjaśnienie incydentów i ustalenie, co dokładnie znajdowało się w pakunkach.
- Od samego rana otrzymujemy informacje o odnajdywanych tzw. balonach przemytniczych - przekazał w rozmowie z Interią asp. szt. Rafał Jackowski z zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji.
Jak wyjaśnił policjant, pakunki zawierają najprawdopodobniej papierosy bez polskiej akcyzy. Balony badane są przez służby celem ustalenia, czy dodatkowo znajdowały się w nich jakieś inne materiały.
Balony przemytnicze w czterech powiatach. Trwają prace policji
Balony odnalezione zostały na terenie czterech powiatów: ełckiego, giżyckiego, bartoszyckiego i oleckiego. - Policjanci pracują na miejscu - poinformował asp. szt. Rafał Jackowski.
To kolejny przypadek, gdy na terenie Polski lądują tego rodzaju pakunki. 21 marca pięć balonów odnaleziono w województwie podlaskim - w powiatach łomżyńskim, monieckim, siemiatyckim, bielskim i białostockim.
- W powiecie łomżyńskim i w miejscowości Mielnik znalezione zostały jeden balon i jedna paczka. W tym przypadku policjanci ujawnili 3000 pakunków z papierosami - powiedział w rozmowie z Interią mł. asp. Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dodając, że pozostałe paczki poddane zostaną analizie.
Balony odnajdywane w Polsce są wykorzystywane przez przemytników, najczęściej białoruskich. Służą sprawnemu przerzucaniu nielegalnego towaru przez granicę. Przestępcy minimalizują w ten sposób ryzyko bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszami.