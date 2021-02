Nowe obostrzenia. Próbne matury w województwie warmińsko-mazurskim "prawdopodobnie przesunięte"

Jak zapowiedział Adam Niedzielski, prawdopodobnie próbne matury w województwie warmińsko-mazurskim zostaną przesunięte. Decyzję podejmie szef MEiN Przemysław Czarnek - mówił szef resortu zdrowia.

Zdjęcie Matury 2020/ zdjęcie ilustracyjne /Tadeusz Koniarz /Reporter

Szef MZ był pytany na konferencji prasowej o obostrzenia wprowadzane przez rząd od soboty dla województwa warmińsko-mazurskiego w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem.

Zapowiedział, że jego resort - wprowadzając obostrzenia - używa dwutygodniowego okresu ich obowiązywania. Dodał, że MZ ma też umowę z szefem MEiN Przemysławem Czarnkiem dotyczącą tych okresów. - Jeżeli te wskaźniki trochę wolniej będą rosły, to będziemy mogli nawet za tydzień podjąć decyzje o powrocie (do stanu sprzed wprowadzenia dodatkowych obostrzeń - red.). Wszystko to zależy od scenariusza jaki będziemy mieli - powiedział.

Minister został też zapytany o próbne matury w województwie warmińsko-mazurskim w kontekście tego, że zostały one zaplanowane na przyszły tydzień. - Prawdopodobnie zostaną one przesunięte. Decyzję podejmie minister Czarnek - odpowiedział.

Zmiany w jednym województwie

Niedzielski poinformował też, że od soboty w całym kraju poziom restrykcji pozostaje taki, jak obecnie, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego .

- W województwie tym chcemy wprowadzić regulacje dyscyplinujące: chcemy, aby nauka w klasach 1-3 wróciła do trybu zdalnego, a galerie, muzea, kina, hotele oraz miejsca użyteczności publicznej niestety znowu zostały zamknięte - informował minister zdrowia. Dodał, że dotyczy to również kortów i basenów.

Wysoki stopień absencji uczniów w szkołach

Niedzielski zwrócił uwagę, że w woj. warmińsko-mazurskim jest największy wskaźnik absencji w uczniów w szkołach oraz wskaźnik przejścia szkół na zdalne nauczanie. - O ile w Polsce ten wskaźnik przejścia na nauczanie zdalne jest niski, wynosi 1-2 proc., to w woj. warmińsko-mazurskim mamy prawie 7 proc. wskaźnik absencji, a jeżeli chodzi o placówki to prawie 10 proc. - poinformował minister.

Zaznaczył, że na Warmii i Mazurach wskaźnik zakażeń koronawirusem wśród nauczycieli także jest wysoki - wynosi ok. 7 proc, natomiast w skali kraju, to niecałe 2 proc.