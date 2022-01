"Podczas rutynowych ćwiczeń, które polegały na odnalezieniu manekina pod wodą na wyznaczonym terenie, nasz płetwonurek natknął się na leżący pod wodą stary granat. Prawdopodobnie z okresu II wojny światowej" - czytamy w komunikacie Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Mikolajki. Niewybuch na dnie jeziora

Niewybuch na dnie jeziora znaleziono w sobotę 15 stycznia. Już wiadomo, że konieczne będzie jego usunięcie. "Poinformowane zostało o tym nasze Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego, które w dalszym biegu wydarzeń przekazało informację do Komisariatu Policji w Mikołajkach" - podkreślono w komunikacie MOPR.



Teren, gdzie znaleziono niewybuch, został natychmiast zabezpieczony przez służby. Usunięciem granatu ma zająć się specjalna jednostka saperska.



Jak przekazała asp. Dorota Kulig z mrągowskiej policji, działania saperów Marynarki Wojennej z Gdyni zaplanowano na wtorek. Granat zostanie wydobyty i unieszkodliwiony na poligonie w Orzyszu.



Reklama

Mikołajki. Niewybuch na dnie jeziora. Potrzebna ewakuacja

Urząd miasta Mikołajki ogłosił, że na czas akcji saperów konieczna będzie ewakuacja mieszkańców ulicy Okrężnej (od numeru 1, 2A, 2, 3), budynków przy ul. Mrągowskiej (nr 1 do 6), ul. 3 Maja po stronie nieparzystej (1, 3, 5, 9, 11, 13, 13A, 15, 15A, 17,19, 19A) oraz pl. Wolności (14, 13, 15, 12, 11).



"Ewakuacja nastąpi do godz. 10 i potrwa do odwołania, co powinno nastąpić około godz. 13. W związku z powyższym prosimy o opuszczenie budynków i udanie się poza strefę ewakuacji. Na czas ewakuacji wyznacza się miejsce schronienia dla mieszkańców w Centrum Kultury Kłobuk" - podano w komunikacie magistratu.



Wideo 10-latek przyniósł granat do domu