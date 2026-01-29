Niekontrolowany wystrzał broni. Groźny incydent na komendzie policji
Na Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie doszło do niekontrolowanego wystrzału zabezpieczonej broni myśliwskiej - potwierdziła Interia. Nikt nie został ranny. Zaskakujące są natomiast okoliczności zdarzenia. Podobny incydent z tą samą bronią doprowadził przed kilkoma dniami do zranienia dwulatki.
W skrócie
- Na Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie doszło do niekontrolowanego wystrzału zabezpieczonej broni myśliwskiej, nikt nie został ranny.
- Wystrzał pochodził z tej samej broni, która kilka dni wcześniej zraniła dwulatkę w gminie Pasym.
- Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi postępowanie w sprawie okoliczności zdarzeń.
W niedzielę doszło do postrzelenia dwulatki w gminie Pasym (woj. warmińsko-mazurskie). Dziecko zostało ranne z broni myśliwskiej, którą następnie zabezpieczono na Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie.
W czwartek media obiegła wiadomość, że na komisariacie doszło do incydentu z udziałem zabezpieczonego pistoletu.
- Zdarzenie na komendzie miało miejsce w poniedziałek 26 stycznia. W jednym z pomieszczeń służbowych doszło do wystrzału z zabezpieczonej broni - przekazała w rozmowie z Interią st. sierż. Agata Stefaniak.
Incydent na komendzie policji w Szczytnie. Sprawę bada prokuratura
Policjantka poinformowała, że nikomu nic się nie stało. - Wyjaśniane jest to, dlaczego do wystrzału doszło. Czynności na miejscu zdarzenia były prowadzone pod nadzorem prokuratura - podała policjantka.
Wszystkie okoliczności tego wypadku są ustalane przez Prokuraturą Okręgową w Olsztynie. W sprawę zaangażował się również Wydział Kontroli KWP w Olsztynie.
Jako pierwsza informację o incydencie na komendzie policji w Szczytnie podała rozgłośnia RMF FM.
Pasym. Dwulatka ranna, "niekontrolowany strzał z broni myśliwskiej"
Właścicielem zabezpieczonej broni myśliwskiej jest dziadek postrzelonej dwuletniej dziewczynki.
Dziecko zostało ranione w niedzielę w stopę po tym, jak prawdopodobnie doszło do niekontrolowanego strzału. Poszkodowana została przewieziona do szpitala.
Zarówno matka dziewczynki, jak i jej dziadek w momencie nieszczęśliwego wypadku byli trzeźwi. 51-latek posiada pozwolenie na dwie jednostki broni.