W skrócie Na Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie doszło do niekontrolowanego wystrzału zabezpieczonej broni myśliwskiej, nikt nie został ranny.

Wystrzał pochodził z tej samej broni, która kilka dni wcześniej zraniła dwulatkę w gminie Pasym.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi postępowanie w sprawie okoliczności zdarzeń.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W niedzielę doszło do postrzelenia dwulatki w gminie Pasym (woj. warmińsko-mazurskie). Dziecko zostało ranne z broni myśliwskiej, którą następnie zabezpieczono na Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie.

W czwartek media obiegła wiadomość, że na komisariacie doszło do incydentu z udziałem zabezpieczonego pistoletu.

- Zdarzenie na komendzie miało miejsce w poniedziałek 26 stycznia. W jednym z pomieszczeń służbowych doszło do wystrzału z zabezpieczonej broni - przekazała w rozmowie z Interią st. sierż. Agata Stefaniak.

Incydent na komendzie policji w Szczytnie. Sprawę bada prokuratura

Policjantka poinformowała, że nikomu nic się nie stało. - Wyjaśniane jest to, dlaczego do wystrzału doszło. Czynności na miejscu zdarzenia były prowadzone pod nadzorem prokuratura - podała policjantka.

Wszystkie okoliczności tego wypadku są ustalane przez Prokuraturą Okręgową w Olsztynie. W sprawę zaangażował się również Wydział Kontroli KWP w Olsztynie.

Jako pierwsza informację o incydencie na komendzie policji w Szczytnie podała rozgłośnia RMF FM.

Pasym. Dwulatka ranna, "niekontrolowany strzał z broni myśliwskiej"

Właścicielem zabezpieczonej broni myśliwskiej jest dziadek postrzelonej dwuletniej dziewczynki.

Dziecko zostało ranione w niedzielę w stopę po tym, jak prawdopodobnie doszło do niekontrolowanego strzału. Poszkodowana została przewieziona do szpitala.

Zarówno matka dziewczynki, jak i jej dziadek w momencie nieszczęśliwego wypadku byli trzeźwi. 51-latek posiada pozwolenie na dwie jednostki broni.

KO i Lewica nie spotkają się z prezydentem. Wójcik w ''Gościu Wydarzeń'': To ogromny błąd. Pamiętajmy o tym, co dzieje się za granicami kraju Polsat News Polsat News