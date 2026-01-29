Niekontrolowany wystrzał broni. Groźny incydent na komendzie policji

Na Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie doszło do niekontrolowanego wystrzału zabezpieczonej broni myśliwskiej - potwierdziła Interia. Nikt nie został ranny. Zaskakujące są natomiast okoliczności zdarzenia. Podobny incydent z tą samą bronią doprowadził przed kilkoma dniami do zranienia dwulatki.

W niedzielę doszło do postrzelenia dwulatki w gminie Pasym (woj. warmińsko-mazurskie). Dziecko zostało ranne z broni myśliwskiej, którą następnie zabezpieczono na Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie.

W czwartek media obiegła wiadomość, że na komisariacie doszło do incydentu z udziałem zabezpieczonego pistoletu.

- Zdarzenie na komendzie miało miejsce w poniedziałek 26 stycznia. W jednym z pomieszczeń służbowych doszło do wystrzału z zabezpieczonej broni - przekazała w rozmowie z Interią st. sierż. Agata Stefaniak.

Incydent na komendzie policji w Szczytnie. Sprawę bada prokuratura

Policjantka poinformowała, że nikomu nic się nie stało. - Wyjaśniane jest to, dlaczego do wystrzału doszło. Czynności na miejscu zdarzenia były prowadzone pod nadzorem prokuratura - podała policjantka.

    Wszystkie okoliczności tego wypadku są ustalane przez Prokuraturą Okręgową w Olsztynie. W sprawę zaangażował się również Wydział Kontroli KWP w Olsztynie.

    Jako pierwsza informację o incydencie na komendzie policji w Szczytnie podała rozgłośnia RMF FM.

    Pasym. Dwulatka ranna, "niekontrolowany strzał z broni myśliwskiej"

    Właścicielem zabezpieczonej broni myśliwskiej jest dziadek postrzelonej dwuletniej dziewczynki.

    Dziecko zostało ranione w niedzielę w stopę po tym, jak prawdopodobnie doszło do niekontrolowanego strzału. Poszkodowana została przewieziona do szpitala.

    Zarówno matka dziewczynki, jak i jej dziadek w momencie nieszczęśliwego wypadku byli trzeźwi. 51-latek posiada pozwolenie na dwie jednostki broni.

