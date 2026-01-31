W skrócie Do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu przywieziono odpady wykazujące promieniowanie gamma.

Odpady zostały zabezpieczone i umieszczone na wyznaczonym placu, a o sprawie poinformowano odpowiednie instytucje.

Pracownicy nie mieli kontaktu z odpadami, a magistrat informuje, że nie ma powodów do niepokoju.

W komunikacie opublikowanym na stronie urzędu miasta podano, że w sobotę do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu zostały przywiezione odpady wykazujące promieniowanie gamma.

Elbląg: Niebezpieczne odpady na wysypisku. Zostały zabezpieczone

"Odpady zostały niezwłocznie zabezpieczone i umieszczone na specjalnie wyznaczonym placu o podwyższonej promieniotwórczości na terenie ZUO, zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa" - zaznaczono.

O zdarzeniu zostały poinformowane właściwe instytucje. Jak podał magistrat, chodzi o Centrum Atomistyki w Warszawie oraz Państwową Inspekcję Sanitarną w Olsztynie. Informacyjnie powiadomiono również Państwową Straż Pożarną w Elblągu oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie.

- To, co jest istotne, to fakt, że mamy tu do czynienia z niewielkim przekroczeniem tła promieniowania, które naturalnie występuje w środowisku - poinformowała rzeczniczka Państwowej Agencji Atomistyki Agnieszka Modrzejewska.

Jak dodała zlecono wykonanie dodatkowych pomiarów i identyfikację źródła promieniowania. - Wyniki mają być przesłane do dyżurnego do spraw zdarzeń radiacyjnych - powiedziała.

Władze Elbląga uspokajają. "Nie mam powodów do niepokoju"

Rzeczniczka elbląskiego ratusza Joanna Urbaniak przekazała PAP, że odpady przyjechały śmieciarką z terenu miasta. Promieniowanie wykryto w trakcie standardowego pomiaru przez bramki dozymetryczne.

- Cały skład został zgodnie z procedurą odpowiednio zabezpieczony w wyznaczonym do tego punkcie. Powiadomiono odpowiednie służby. Pracownicy nie mieli kontaktu z odpadami. Na obecnym etapie nie ma powodów do niepokoju mieszkańców - wyjaśniła.

Zaznaczyła, że o wszelkich dalszych ustaleniach urząd miasta będzie informować na bieżąco.

Promieniowanie gamma w niewielkich ilościach występuje naturalnie w środowisku. W małych dawkach rzadko okazuje się szkodliwe dla człowieka. W przypadku wysokiej, przedłużającej się ekspozycji może powodować skutki zdrowotne takie jak wyższe ryzyko wystąpienia nowotworu, czy uszkodzenia układu krążenia i nerwowego.

