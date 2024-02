Nastolatki nie dotarły do szkoły. Policja opublikowała zdjęcia zaginionych

Policjanci poszukują 15-letniej Weroniki Brzóski i 16-letniej Weroniki Młynaryczk. Nastolatki z Łodygowa (woj. warmińsko-mazurskie) w środę pojechały do szkoły w Kwidzynie, jednak do niej nie dotarły. Nie nawiązały także kontaktu ze swoimi rodzinami. Policja prosi o kontakt osoby, które posiadają jakikolwiek informacje, mogące doprowadzić do odnalezienia dziewczyn.