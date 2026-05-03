Nastolatek zginął, niecodzienny wpis policji. Porażające szczegóły
W szpitalu zmarł 16-latek, który został poważnie ranny w wypadku w gminie Węgorzewo. Chłopiec był pasażerem auta, które prowadził 45-latek. Olsztyńska policja w niedzielę, informując o śmierci nastolatka, ujawniła wstrząsające ustalenia. Zamieszczono emocjonalny wpis. "Tej tragedii można było uniknąć" - czytamy.
W skrócie
- W gminie Węgorzewo doszło do wypadku, w którym kierowca osobowego auta uderzył w drzewo podczas wyprzedzania z dużą prędkością.
- Auto prowadził 45-latek, który miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów i prowadził pod wpływem alkoholu.
- W wyniku wypadku zmarł 16-letni pasażer. Obrażenia odniosła ponadto 39-letnia pasażerka.
W niedzielę Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie udostępniła w mediach społecznościowych nagranie z miejsca zdarzenia. Jak podkreślono na samym wstępie, decyzję o publikacji materiału podjęto, aby przestrzec innych kierowców.
"Tej tragedii można było uniknąć. Nie lubimy takich obrazków i staramy się nimi nie epatować. Ale może te kilka sekund i tragiczna historia, która kryje się za nimi i za tym parawanem rozstawionym na drodze, sprawią, że zanim kolejny bezmyślny człowiek wsiądzie za kierownicę, to jednak się zastanowi i ostatecznie nie przekręci kluczyka w stacyjce" - napisano w komunikacie.
Funkcjonariusze ujawnili następnie, że do zdarzenia doszło w momencie, gdy 45-letni kierowca osobówki z dużą prędkością zaczął wyprzedzać inne pojazdy. W trakcie manewru stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.
Warmińsko-mazurskie. Nastolatek zmarł, kierowca miał zakaz prowadzenia pojazdów
"On, jego 39-letnia pasażerka i 16-letni pasażer zostali ranni. Kierowcy nic poważnego się nie stało. Kobieta wymagała pomocy medycznej. Nastolatek, mimo wielu godzin walki lekarzy o jego życie, zmarł" - przekazali policjanci z olsztyńskiej komendy.
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie wynika, że kierowca samochodu nie powinien wsiadać za kierownicę. "Nie tylko tego dnia, ale w ogóle" - podkreślono.
"Miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym na koncie" - ujawniono.
Policja dodała, że w chwili zdarzenia, które miało miejsce w piątek, 45-latek także kierował w stanie nietrzeźwości. W sumie miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
Węgorzewo. Poważny wypadek, auto uderzyło w drzewo
Do zdarzenia doszło w piątek w okolicy miejscowości Stawki w gminie Węgorzewo (woj. warmiński-mazurskie).
Z opublikowanego komunikatu wynikało, że kierujący samochodem osobowym uderzył w drzewo. Pojazdem podróżowały trzy osoby.
Na miejsce skierowano m.in. dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR).