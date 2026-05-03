W skrócie W gminie Węgorzewo doszło do wypadku, w którym kierowca osobowego auta uderzył w drzewo podczas wyprzedzania z dużą prędkością.

Auto prowadził 45-latek, który miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów i prowadził pod wpływem alkoholu.

W wyniku wypadku zmarł 16-letni pasażer. Obrażenia odniosła ponadto 39-letnia pasażerka.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W niedzielę Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie udostępniła w mediach społecznościowych nagranie z miejsca zdarzenia. Jak podkreślono na samym wstępie, decyzję o publikacji materiału podjęto, aby przestrzec innych kierowców.

"Tej tragedii można było uniknąć. Nie lubimy takich obrazków i staramy się nimi nie epatować. Ale może te kilka sekund i tragiczna historia, która kryje się za nimi i za tym parawanem rozstawionym na drodze, sprawią, że zanim kolejny bezmyślny człowiek wsiądzie za kierownicę, to jednak się zastanowi i ostatecznie nie przekręci kluczyka w stacyjce" - napisano w komunikacie.

Funkcjonariusze ujawnili następnie, że do zdarzenia doszło w momencie, gdy 45-letni kierowca osobówki z dużą prędkością zaczął wyprzedzać inne pojazdy. W trakcie manewru stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.

Warmińsko-mazurskie. Nastolatek zmarł, kierowca miał zakaz prowadzenia pojazdów

"On, jego 39-letnia pasażerka i 16-letni pasażer zostali ranni. Kierowcy nic poważnego się nie stało. Kobieta wymagała pomocy medycznej. Nastolatek, mimo wielu godzin walki lekarzy o jego życie, zmarł" - przekazali policjanci z olsztyńskiej komendy.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie wynika, że kierowca samochodu nie powinien wsiadać za kierownicę. "Nie tylko tego dnia, ale w ogóle" - podkreślono.

"Miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym na koncie" - ujawniono.

Policja dodała, że w chwili zdarzenia, które miało miejsce w piątek, 45-latek także kierował w stanie nietrzeźwości. W sumie miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Węgorzewo. Poważny wypadek, auto uderzyło w drzewo

Do zdarzenia doszło w piątek w okolicy miejscowości Stawki w gminie Węgorzewo (woj. warmiński-mazurskie).

Z opublikowanego komunikatu wynikało, że kierujący samochodem osobowym uderzył w drzewo. Pojazdem podróżowały trzy osoby.

Na miejsce skierowano m.in. dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR).

"Wydarzenia": Pogoda idealna do grilla, ale sprzyja też pożarom w lasach Polsat News