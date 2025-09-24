Nagła eksplozja przerwała lekcje. Uczniowie ewakuowani

Dawid Kryska

Dawid Kryska

Groźny incydent w szkole podstawowej w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie). Podczas zajęć w jednej z klas doszło wybuchu. Jak się okazało eksplodował telefon jednego z uczniów. Na miejscu pojawiła się straż pożarna.

Wybuch w szkole podstawowej. Eksplodował telefon ucznia
Wybuch w szkole podstawowej. Eksplodował telefon uczniaKPPSP BraniewoPUSTE

We wtorek podczas zajęć w Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie doszło do wybuchu oraz pożaru.

Nauczycielka prowadząca lekcję zdecydowała o ewakuacji uczniów znajdujących się w klasie, a na miejsce wezwano strażaków.

Wybuch w szkole podstawowej. Eksplodował telefon ucznia

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że eksplodował telefon, który znajdował się plecaku jednego z uczniów.

Zobacz również:

Trzy osoby ranne po wybuchu podczas dni otwartych wrocławskiego liceum
Dolnośląskie

Eksplozja w szkole we Wrocławiu. Cztery osoby są ranne

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    - Oględziny przeprowadzone przez strażaków pozwoliły ocenić, że eksplozję i pożar wywołał wybuch baterii smartfona. Co istotne, nie był on ładowany ani aktywnie użytkowany. Spoczywał w plecaku poza kontrolą właściciela - poinformował kpt. Karol Machnowski z KPPSP w Braniewie.

    Podczas akcji strażacy oddymi salę, w której miał miejsce pożar oraz sprawdzili zawartość tlenku węgla w pomieszczeniu. Na tym ich działania się zakończyły.

    W wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało, ucierpiał jedynie plecak. Incydent nie wymagał również ewakuacji pozostałych osób znajdujących się w placówce.

    - Dzięki właściwej reakcji pani pedagog oraz dyrekcji szkoły zmniejszone zostały skutki zdarzenia, które nie wywołały paniki. Kadra placówki szkolnej w sposób prawidłowy zareagowała czuwając nad bezpieczeństwem uczniów - przekazał kpt. Karol Machnowski.

    Jak bezpiecznie korzystać z telefonu. Strażacy wyjaśniają

    Strażacy wyjaśniają, że problem wybuchających baterii w smartfonach wynika z podstawowej konstrukcji i działania akumulatorów litowo-jonowych. Podczas normalnej pracy tego typu ogniwa wydzielają gaz, który jest absorbowany przez warstwę elektrolitu. Jedną z głównych przyczyn wybuchu baterii są wady w samej konstrukcji ogniw. Dążąc do coraz większej wydajności i miniaturyzacji, producenci niekiedy pomijają kluczowe aspekty bezpieczeństwa.

    Zobacz również:

    zdj. ilustracyjne
    Podkarpackie

    Tarnobrzeg: Eksplozja w szkole. Trzy osoby poszkodowane

      Kolejnym istotnym czynnikiem ryzyka są błędy użytkowników popełniane podczas codziennej eksploatacji baterii. Korzystanie z nieoryginalnych, tanich ładowarek lub kabli, pozostawianie telefonu w miejscu, gdzie jest gorąco, a nawet upuszczenie urządzenia - wszystko to może doprowadzić do przegrzania ogniwa i jego rozszczelnienia.

      Warto pamiętać, że nawet lekkie uszkodzenia mechaniczne mogą w dłuższej perspektywie czasowej prowadzić do poważnych usterek.

      Użytkownicy powinni na bieżąco obserwować stan akumulatora w smartfonie. Wszelkie oznaki pęcznienia, wzdęcia czy deformacji obudowy mogą sygnalizować poważne problemy. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem.

      Zobacz również:

      Nieznany sprawca ostrzelał szkołę podstawową w Gdańsku. Interwencja policji. Zdjęcie ilustracyjne
      Pomorskie

      Ewakuacja szkoły podstawowej w Gdańsku. Padły strzały

      Pola Kajda
      Dzień bez samochodu. Jaką mamy alternatywę?Polsat News

      Najnowsze