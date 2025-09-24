We wtorek podczas zajęć w Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie doszło do wybuchu oraz pożaru.

Nauczycielka prowadząca lekcję zdecydowała o ewakuacji uczniów znajdujących się w klasie, a na miejsce wezwano strażaków.

Wybuch w szkole podstawowej. Eksplodował telefon ucznia

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że eksplodował telefon, który znajdował się plecaku jednego z uczniów.

- Oględziny przeprowadzone przez strażaków pozwoliły ocenić, że eksplozję i pożar wywołał wybuch baterii smartfona. Co istotne, nie był on ładowany ani aktywnie użytkowany. Spoczywał w plecaku poza kontrolą właściciela - poinformował kpt. Karol Machnowski z KPPSP w Braniewie.

Podczas akcji strażacy oddymi salę, w której miał miejsce pożar oraz sprawdzili zawartość tlenku węgla w pomieszczeniu. Na tym ich działania się zakończyły.

W wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało, ucierpiał jedynie plecak. Incydent nie wymagał również ewakuacji pozostałych osób znajdujących się w placówce.

- Dzięki właściwej reakcji pani pedagog oraz dyrekcji szkoły zmniejszone zostały skutki zdarzenia, które nie wywołały paniki. Kadra placówki szkolnej w sposób prawidłowy zareagowała czuwając nad bezpieczeństwem uczniów - przekazał kpt. Karol Machnowski.

Jak bezpiecznie korzystać z telefonu. Strażacy wyjaśniają

Strażacy wyjaśniają, że problem wybuchających baterii w smartfonach wynika z podstawowej konstrukcji i działania akumulatorów litowo-jonowych. Podczas normalnej pracy tego typu ogniwa wydzielają gaz, który jest absorbowany przez warstwę elektrolitu. Jedną z głównych przyczyn wybuchu baterii są wady w samej konstrukcji ogniw. Dążąc do coraz większej wydajności i miniaturyzacji, producenci niekiedy pomijają kluczowe aspekty bezpieczeństwa.

Kolejnym istotnym czynnikiem ryzyka są błędy użytkowników popełniane podczas codziennej eksploatacji baterii. Korzystanie z nieoryginalnych, tanich ładowarek lub kabli, pozostawianie telefonu w miejscu, gdzie jest gorąco, a nawet upuszczenie urządzenia - wszystko to może doprowadzić do przegrzania ogniwa i jego rozszczelnienia.

Warto pamiętać, że nawet lekkie uszkodzenia mechaniczne mogą w dłuższej perspektywie czasowej prowadzić do poważnych usterek.

Użytkownicy powinni na bieżąco obserwować stan akumulatora w smartfonie. Wszelkie oznaki pęcznienia, wzdęcia czy deformacji obudowy mogą sygnalizować poważne problemy. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem.

