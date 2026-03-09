Do niecodziennego zdarzenia doszło w piątek późnym wieczorem. Wówczas na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie od jednego z mieszkańców Elbląga, że w jego łazience przy ul. płk. Dąbka znajduje się wąż. Mężczyzna zapewniał, że takich gadów nie hoduje.

Elbląg: W łazience znalazł węża. Nietypowa interwencja policji

"Policjanci pojechali na miejsce i okazało się, że w łazience naprawdę znajduje się metrowy wąż i to nie taki od prysznica czy pralki, tylko żywy wąż zbożowy" - przekazał nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.

Wąż miał zostać odłowiony, a następnie przekazany lekarzowi weterynarii, jednak gad miał inne plany - wpełzł do odpływu.

"Najprawdopodobniej wąż uciekł hodowcy i przedostał się kanałem wentylacyjnym bądź odpływem z innego mieszkania" - poinformował nadkom. Nowacki.

Policja szuka właściciela węża

Wąż, który "odwiedził" mieszkańca Elbląga nie jest jadowity i często wybiera się ten gatunek do hodowli domowej.

"Naturalnie występuje w południowo-wschodnich USA, od południowego New Jersey na południe po Florida Keys i na zachód po wschodnią Luizjanę" - wyjaśnia policjant.

Nadkom. Krzysztof Nowacki przekazał, że funkcjonariusze ustalają obecnie, z której hodowli mógł pochodzić gad i jak dokładnie dostał się do innego mieszkania.

O tym, że węża nie udało się odłowić poinformowano Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Elblągu oraz spółdzielnię Mieszkaniową Sielanka, która zarządza budynkiem.

"Do mieszkańców trafiły już ulotki informacyjno- ostrzegawczegawcze, a także sprawdzane są pomieszczenia wspólnego użytkowania" - przekazał nadkom. Nowacki.

