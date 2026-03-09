Metrowy wąż wpełzł do mieszkania w Elblągu. Policja ostrzega mieszkańców
Nietypowa interwencja policji w Elblągu. Policjanci zostali wezwani do... węża w łazience. Nieproszony, około metrowy gość wypełzł spod prysznica. Gada nie udało się odłowić, uciekł do odpływu. Funkcjonariusze ustalają teraz, kto jest właścicielem węża. Mieszkańców bloku ostrzeżono, że wąż nie został odłowiony, trwają też poszukiwania gada w pomieszczeniach wspólnych.
Do niecodziennego zdarzenia doszło w piątek późnym wieczorem. Wówczas na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie od jednego z mieszkańców Elbląga, że w jego łazience przy ul. płk. Dąbka znajduje się wąż. Mężczyzna zapewniał, że takich gadów nie hoduje.
Elbląg: W łazience znalazł węża. Nietypowa interwencja policji
"Policjanci pojechali na miejsce i okazało się, że w łazience naprawdę znajduje się metrowy wąż i to nie taki od prysznica czy pralki, tylko żywy wąż zbożowy" - przekazał nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.
Wąż miał zostać odłowiony, a następnie przekazany lekarzowi weterynarii, jednak gad miał inne plany - wpełzł do odpływu.
"Najprawdopodobniej wąż uciekł hodowcy i przedostał się kanałem wentylacyjnym bądź odpływem z innego mieszkania" - poinformował nadkom. Nowacki.
Policja szuka właściciela węża
Wąż, który "odwiedził" mieszkańca Elbląga nie jest jadowity i często wybiera się ten gatunek do hodowli domowej.
"Naturalnie występuje w południowo-wschodnich USA, od południowego New Jersey na południe po Florida Keys i na zachód po wschodnią Luizjanę" - wyjaśnia policjant.
Nadkom. Krzysztof Nowacki przekazał, że funkcjonariusze ustalają obecnie, z której hodowli mógł pochodzić gad i jak dokładnie dostał się do innego mieszkania.
O tym, że węża nie udało się odłowić poinformowano Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Elblągu oraz spółdzielnię Mieszkaniową Sielanka, która zarządza budynkiem.
"Do mieszkańców trafiły już ulotki informacyjno- ostrzegawczegawcze, a także sprawdzane są pomieszczenia wspólnego użytkowania" - przekazał nadkom. Nowacki.