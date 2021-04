Gustaw Marek Brzezin (PSL), ​marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, poinformował, że samorząd regionu otrzymał 2,5 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę SOR w szpitalu wojewódzkim w Olsztynie. Jak jednak podkreślił, inwestycja warta jest 36 mln złotych, a otrzymane wsparcie "to nawet nie kropla w morzu".

Gustaw Marek Brzezin - zdjęcie archiwalne

- Kolejny raz jesteśmy rozczarowani - powiedział w czwartek na konferencji prasowej marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, odnosząc się do podziału pieniędzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Loklanych.

- Życie udowadnia i pokazuje, że Fundusz Inwestycji Lokalnych stał się wyborczym funduszem PiS, wszystko wskazuje na to, że zbliżamy się do wyborów parlamentarnych - ocenił Brzezin.

Samorząd Warmińsko-Mazurskiego złożył trzy wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych: przebudowę SOR w szpitalu wojewódzkim w Olsztynie, uzbrojenie terenów przyległych do lotniska w Szymanach oraz na modernizację Pomnika Historii - Wieży Kopernika we Fromborku.

"Nikt nie wsparł Warmii i Mazur"

- Otrzymaliśmy jedynie 2,5 mln zł na projekt dotyczący SOR-u. To jest kropla w morzu, bo projekt jest warty 36 mln zł. Jako samorząd województwa deklarowaliśmy pokrycie 50 proc. kosztów - dodał Brzezin.

Zarówno marszałek Brzezin, jak i posłanka PSL Urszula Pasławska przypomnieli podczas czwartkowej konferencji, że Warmia i Mazury nie otrzymały dotąd ani złotówki z powodu wprowadzonego pod koniec lutego lockdownu. - Inne regiony dostały czas na przygotowanie się do lockdownu, nasz region został zamknięty z dnia na dzień. Mimo to nikt nie wsparł Warmii i Mazur żadnymi środkami, a Małopolska dostała takie pieniądze - powiedziała Pasławska.

Pasławska: Ze szczepionkami idzie bardzo słabo

Urszula Pasławska zaapelowała, by przedsiębiorcy i pracownicy branży turystycznej w regionie zostali w pierwszej kolejności zaszczepieni, tak by mogli szybko wznowić działalność i mieli pewność, że nie zagrażają gościom, którzy zapewne w maju przyjadą tu na odpoczynek. Pasławska podkreśliła także, że w regionie, który jest rozległy i słabo zaludniony, dystrybucja szczepionek "idzie bardzo słabo".

- Apeluję, by dystrybucją szczepionek na Warmię i Mazury zajęło się wojsko, tak by trafiały one do ośrodków szczepień na czas, a nie z opóźnieniem kilku dni, jak jest teraz - powiedziała Pasławska.

Lockdown na Warmii i Mazurach została wprowadzony 27 lutego z powodu bardzo wysokiego poziomu zakażeń koronawirusem w regionie.

Rząd odpiera zarzuty

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber odpierał zarzuty o polityczny podział funduszy. - Cały zamysł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych polega na wpieraniu samorządów bez względu na ich barwy partyjne, zaangażowanie polityczne, wbrew temu co twierdzi opozycja - mówił pod koniec marca. Dodał, że "jak spojrzymy na listę przyznanych świadczeń, to wyraźnie widzimy dwie rzeczy - pierwszą, że nie ma żadnego klucza partyjnego i drugą, że wiele gmin, które otrzymały wcześniej wsparcie, nie otrzymało jej w drugiej turze".

