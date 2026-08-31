W skrócie Komenda Powiatowa Policji w Działdowie poinformowała, że zaginęło małżeństwo z terenu gminy Rybno, które ostatni raz widziano w Nowej Wsi.

Policja prowadzi poszukiwania Doroty i Jacka Pochmanów, którzy mogą przebywać w okolicach Dąbrówna i poruszać się szaro-srebrnym Fordem Mondeo o numerze rejestracyjnym WW 7864C.

Małżeństwo zostawiło list pożegnalny, w którym para zapowiada odebranie sobie życia. Policja potwierdziła autentyczność listu.

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Komenda Powiatowa Policji w Działdowie przekazała, że zaginieni to Dorota i Jacek Pochmanowie. Małżeństwo - ostatni raz widziane w Nowej Wsi, może obecnie przebywać w okolicach miejscowości Dąbrówno - informowali w sobotę funkcjonariusze.

Zaginieni poruszają się samochodem marki Ford Mondeo o numerze rejestracyjnym WW 7864C.

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"Osoby, które widziały lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat pobytu zaginionych, proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 47 732 32 00 lub 47 732 320 bądź o kontakt z najbliższą jednostką policji" - zaapelowała KPP w Działdowie.

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Trwają poszukiwania zaginionego małżeństwa. "Niekoniecznie przemieszczają się autem"

W niedzielę informacja w sprawie poszukiwanego małżeństwa pojawiła się w mediach społecznościowych.

Na stronie "Gdziekolwiek jesteś", udostępniającej komunikaty o zaginionych osobach, napisano, że "para zostawiła list pożegnalny", a sprawa "jest bardzo poważna". W przypadku Pochmanów, twierdzi autor wpisu, istnieje "realne ryzyko zagrożenia dla zdrowia lub życia".

"Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że para niekoniecznie przemieszcza się jednak autem" - czytamy we wpisie, w którym sprecyzowano też, że wspomniany Ford Mondeo jest koloru szaro-srebrnego.

"Sprawdzajcie wzrokiem nie tylko drogi, ale również parkingi, przydrożne zatoki, stacje paliw, sklepy, okolice lasów, miejscowości, boczne drogi oraz inne miejsca, w których samochód mógł się zatrzymać" - podkreślił autor.

Przed zaginięciem opublikowali list. "Zostaliśmy zniszczeni"

Wspomniany list pożegnalny, opublikowany w mediach społecznościowych, jest autentyczny - potwierdziła policja w rozmowie w "Faktem". Czytamy w nim, że para została "wyrzucona z nieruchomości" i pozbawiona "pracy, pieniędzy, całego dorobku życia". Wobec małżeństwa miały być kierowane "fałszywe oskarżenia i pomówienia".

W liście zapowiedziano, że para planuje odebrać sobie życie. "Nas już nie będzie. Zostaliśmy zniszczeni", "Mnie już nie będzie" - głosiły komentarze zamieszczane przez Dorotę i Jacka Pochmanów w piątek, dzień przed komunikatem policji o zaginięciu małżeństwa.



