Kluczem do sukcesu w mediach społecznościowych jest oryginalność. Tej z pewnością nie brakuje leśnikom z Nadleśnictwa Spychowo w województwie warmińsko-mazurskim.

Oryginalny film nadleśników z Warmińsko-Mazurskiego

Po raz kolejny potwierdziło się to pod koniec maja, gdy na profilu nadleśnictwa w mediach społecznościowych pojawił się film zatytułowany "Kupimy las". Niespełna czterominutowy film obejrzano do tej pory ponad 123 tysiące razy, a reakcje komentujących dowodzą, że tego typu komunikacja z odbiorcami ma sens.



"Rewelacja, Brawa za poczucie humoru. Oby więcej takich nadleśniczych z dystansem", "doskonała gra aktorska", "gratuluję pomysłu, najlepsze ogłoszenie, jakie widziałem" - czytamy w komentarzach.

Filmik nadleśników hitem internetu. Setki tysięcy wyświetleń

Film rozpoczyna się od zabawnych ujęć w samochodzie, już wtedy miłośnicy kina mogą zauważyć, że materiał nawiązuje bezpośrednio do kultowych scen z filmu "Nic śmiesznego". Podróżujący nadleśnicy wymieniają się suchymi informacjami, rozmawiając "o niczym", a więc wiernie cytując kwestie aktorów takich jak Cezary Pazura czy Marek Kondrat.

Finalnie bohaterowie materiału docierają na miejsce: stoją na polnej drodze, przed nimi rozpościerają się puste pola, gdzieś w oddali majaczą ledwo widoczne zabudowania.



Następnie wymieniają się zabawnymi kwestiami, nawiązując do szlagierowej sceny, kiedy bohaterowie filmu w reżyserii Marka Koterskiego szukają dobrego miejsca, by nakręcić ujęcia z lasem... krzyży.



W przypadku leśników, chcących kupić las, okazuje się, że - tak, jak w oryginale - jeden z mężczyzn "nie doczytał ogłoszenia", w którym ktoś, oferuje, że sprzeda las... do posadzenia.