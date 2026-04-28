"Kurier" z Francji wpadł w Polsce. W jego aucie Pakistańczycy i Afgańczycy
Wspólne działania policji i straży granicznej zakończyły się zatrzymaniem ośmiu osób, które nielegalnie przekroczyły granicę Polski z Litwą. Dziewiątym zatrzymanym jest obywatel Francji, który przewoził migrantów autem osobowym. Do zatrzymania grupy mężczyzn doszło podczas kontroli drogowej w okolicach Biskupca (woj. warmińsko-mazurskie).
W skrócie
- W okolicach Biskupca zatrzymano samochód osobowy z ośmioma osobami, które nielegalnie przekroczyły granicę Polski z Litwą.
- Za kierownicą auta siedział 24-letni obywatel Francji, który został zatrzymany i usłyszał zarzut organizowania nielegalnego przekroczenia granicy.
- Obywateli Pakistanu, Afganistanu i Egiptu przekazano stronie litewskiej, a kierowcy grozi do ośmiu lat więzienia.
Jak poinformował we wtorek Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji, za kierownicą zatrzymanej do kontroli osobowej Hondy siedział 24-letni obywatel Francji, a we wnętrzu pojazdu upchniętych było ośmiu mężczyzn, którzy nie mieli ze sobą żadnych dokumentów, w tym uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce. Wszyscy podróżujący samochodem zostali zatrzymani
Biskupiec. Zatrzymano samochód z nielegalnymi imigrantami
Policjanci i funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ustalili, że ośmiu pasażerów przebywało w Polsce nielegalnie, a do naszego kraju dostali się tzw. zieloną granicą z Litwy. Byli to obywatele Pakistanu, Afganistanu i Egiptu. SG przekazała ich stronie litewskiej na zasadzie tzw. readmisji uproszczonej.
Policja podała, że zatrzymanie osób, które nielegalnie przekroczyły granicę Polski z Litwą i tzw. kuriera było wynikiem współdziałania policjantów z Biskupca i funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG.
Kierowca z Francji został w Polsce, gdzie usłyszał zarzut organizowania innym osobom przekraczanie wbrew przepisom polskiej granicy.
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Za zarzucany mu czyn grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.