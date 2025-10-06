W skrócie Woda z publicznego wodociągu w gminie Grunwald jest skażona bakterią E. coli, przez co nie nadaje się do picia ani mycia.

Zakaz korzystania z wody obowiązuje w kilku miejscowościach, a mieszkańcy mają do dyspozycji beczkowozy z wodą pitną.

Przyczyną skażenia mogą być prace modernizacyjne sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie poinformował w piątek, że woda z wodociągu publicznego w Grunwaldzie jest skażona.

"Woda nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu" - podkreśliła gmina w mediach społecznościowych.

Decyzja została wydana po badaniach próbek pobranych w czwartek. Jak poinformował sanepid, w wodzie wykryto obecność bakterii Escherichia coli.

Skażona woda w gminie Grunwald. Których miejscowości dotyczy?

Woda niezdatna jest do spożycia w miejscowościach:

Grunwald, Frygnowo, Marcinkowo, Stębark, Łącko, Zybułtowo, Mielno, Omin, Góry Lubiańskie, Ulnowo, Dąbrowa, Lubian, Łodwigowo, Tymawa, Łogdowo (Gmina Dąbrówno).

Woda z sieci może być używana wyłącznie do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet czy sprzątanie. Gmina podstawiła beczkowozy z wodą zdatną do picia.

"Komunikat obowiązuje do odwołania" - podał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie.

Grunwald. Przewlekły problem z wodą

Sytuacja dotyczy około dwóch tysięcy mieszkańców i powtarza się już drugi raz w ciągu miesiąca.

Wójt gminy Grunwald Jan Kacprzyk w rozmowie z TVP3 Olsztyn wskazał, że możliwa przyczyna skażenia wody jest związana z pracami nad nową siecią wodociągową.

Bakterie E. coli w wodzie. Co jeśli ją spożyjemy?

Escherichia coli, lepiej znana jako E. coli, to powszechna i zróżnicowana grupa bakterii występujących w żywności, środowisku i jelitach zarówno ludzi, jak i niektórych zwierząt.

Niektóre szczepy tej bakterii, mogą powodować choroby przenoszone przez żywność lub wodę. Escherichia coli przenosi się na ludzi głównie poprzez spożywanie skażonego jedzenia, takiego jak surowe lub niedogotowane mięso, mleko oraz skażone surowe warzywa. Zdarza się również, że do zakażenia może dojść przez połknięcie wody zanieczyszczonej E. coli, kiedy np. napijemy się wody z jeziora, rzeki, basenu, jacuzzi, czy fontanny, w której występuje ta bakteria.

Spożycie wody z bakteriami grupy coli powoduje zatrucie pokarmowe. Do najczęstszych objawów należą silny ból brzucha, wymioty oraz gwałtowna biegunka. Człowiek może odczuwać brak apetytu i ogólne osłabienie, czasem pojawiają się także zawroty głowy oraz gorączka.

