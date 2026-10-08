W skrócie
- Policjanci z Elbląga próbują ustalić, kim jest kobieta zarejestrowana przez monitoring w połowie września przy ulicy Browarnej.
- Nagranie pokazuje kobietę ciągnącą ciężką walizkę w stronę wiaty śmietnikowej.
- W walizce znaleziono ciało psa rasy American Bully. Policja prosi osoby rozpoznające kobietę o kontakt.
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O sprawie poinformowała Komenda Miejska Policji w Elblągu. Z jej relacji wynika, że zdarzenie zarejestrowano 15 września po godzinie 00.40 przy ulicy Browarnej.
W sieci pojawiło się udostępnione przez funkcjonariuszy nagranie z kamer monitoringu. Na wideo widać, jak kobieta z trudem ciągnęła za sobą walizkę, idąc ulicą Browarną w kierunku wiaty śmietnikowej.
Elbląg. Policja szuka kobiety z nagrania, w tle pozostawiona walizka
Pakunek był na tyle ciężki, że kobieta w pewnym momencie zaczęła iść tyłem i pomogła sobie obiema rękami.
Po dojściu do wiaty poszukiwana odłożyła walizkę niedaleko bramy, a następnie przez chwilę przyglądała się pakunkowi. Po wszystkim ruszyła w drogę powrotną. Na nagraniu widać też mijający ją biały samochód.
Jak czytamy, po czasie przypadkowy przechodzień zauważył w walizce ciało psa rasy American Bully. Sprawa została zgłoszona na policję.
Funkcjonariusze starają się teraz ustalić tożsamość kobiety, którą zarejestrował monitoring. W ich ocenie "może mieć istotną wiedzę lub związek ze sprawą".
"Osoby, które rozpoznają kobietę, proszone są o kontakt z policją pod nr tel.: 47 734 16 40. Informacje można przekazać również mailowo na adres: policja@elblag.ol.policja.gov.pl" - czytamy w komunikacie elbląskiej policji.