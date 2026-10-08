W skrócie Policjanci z Elbląga próbują ustalić, kim jest kobieta zarejestrowana przez monitoring w połowie września przy ulicy Browarnej.

Nagranie pokazuje kobietę ciągnącą ciężką walizkę w stronę wiaty śmietnikowej.

W walizce znaleziono ciało psa rasy American Bully. Policja prosi osoby rozpoznające kobietę o kontakt.

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O sprawie poinformowała Komenda Miejska Policji w Elblągu. Z jej relacji wynika, że zdarzenie zarejestrowano 15 września po godzinie 00.40 przy ulicy Browarnej.

W sieci pojawiło się udostępnione przez funkcjonariuszy nagranie z kamer monitoringu. Na wideo widać, jak kobieta z trudem ciągnęła za sobą walizkę, idąc ulicą Browarną w kierunku wiaty śmietnikowej.

Elbląg. Policja szuka kobiety z nagrania, w tle pozostawiona walizka

Pakunek był na tyle ciężki, że kobieta w pewnym momencie zaczęła iść tyłem i pomogła sobie obiema rękami.

Po dojściu do wiaty poszukiwana odłożyła walizkę niedaleko bramy, a następnie przez chwilę przyglądała się pakunkowi. Po wszystkim ruszyła w drogę powrotną. Na nagraniu widać też mijający ją biały samochód.

Kobieta ciągnąca walizkę. Dokonano w niej potem makabrycznego odkrycia - apel policji Komenda Miejska Policji w Elblągu materiały prasowe

Jak czytamy, po czasie przypadkowy przechodzień zauważył w walizce ciało psa rasy American Bully. Sprawa została zgłoszona na policję.

Funkcjonariusze starają się teraz ustalić tożsamość kobiety, którą zarejestrował monitoring. W ich ocenie "może mieć istotną wiedzę lub związek ze sprawą".

"Osoby, które rozpoznają kobietę, proszone są o kontakt z policją pod nr tel.: 47 734 16 40. Informacje można przekazać również mailowo na adres: policja@elblag.ol.policja.gov.pl" - czytamy w komunikacie elbląskiej policji.



