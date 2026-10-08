Kobieta z walizką nagrana w nocy i makabryczne odkrycie. Trwają poszukiwania

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Kilka chwil przed godz. 1 w nocy, 15 września. Kamery monitoringu w Elblągu rejestrują kobietę z trudem ciągnącą walizkę do wiaty śmietnikowej. Potem jeden z przechodniów dokonuje w niej makabrycznego odkrycia. Teraz funkcjonariusze apelują o pomoc w poszukiwaniach i publikują nagranie. Twierdzą, że nagrana kobieta "może mieć istotną wiedzę lub związek ze sprawą".

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Kobieta ciągnie walizkę po chodniku przy ulicy Browarnej w Elblągu, obok wiata śmietnikowa.
Elbląg. Policja próbuje ustalić tożsamość kobiety z nagraniaKMP Elblągmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Policjanci z Elbląga próbują ustalić, kim jest kobieta zarejestrowana przez monitoring w połowie września przy ulicy Browarnej.
  • Nagranie pokazuje kobietę ciągnącą ciężką walizkę w stronę wiaty śmietnikowej.
  • W walizce znaleziono ciało psa rasy American Bully. Policja prosi osoby rozpoznające kobietę o kontakt.
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O sprawie poinformowała Komenda Miejska Policji w Elblągu. Z jej relacji wynika, że zdarzenie zarejestrowano 15 września po godzinie 00.40 przy ulicy Browarnej.

W sieci pojawiło się udostępnione przez funkcjonariuszy nagranie z kamer monitoringu. Na wideo widać, jak kobieta z trudem ciągnęła za sobą walizkę, idąc ulicą Browarną w kierunku wiaty śmietnikowej.

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Elbląg. Policja szuka kobiety z nagrania, w tle pozostawiona walizka

Pakunek był na tyle ciężki, że kobieta w pewnym momencie zaczęła iść tyłem i pomogła sobie obiema rękami.

Po dojściu do wiaty poszukiwana odłożyła walizkę niedaleko bramy, a następnie przez chwilę przyglądała się pakunkowi. Po wszystkim ruszyła w drogę powrotną. Na nagraniu widać też mijający ją biały samochód.

Osoba ubrana na ciemno idzie chodnikiem pchając wózek dziecięcy wzdłuż pustej ulicy miejskiej nocą.
Kobieta ciągnąca walizkę. Dokonano w niej potem makabrycznego odkrycia - apel policjiKomenda Miejska Policji w Elblągumateriały prasowe

Jak czytamy, po czasie przypadkowy przechodzień zauważył w walizce ciało psa rasy American Bully. Sprawa została zgłoszona na policję.

Funkcjonariusze starają się teraz ustalić tożsamość kobiety, którą zarejestrował monitoring. W ich ocenie "może mieć istotną wiedzę lub związek ze sprawą".

"Osoby, które rozpoznają kobietę, proszone są o kontakt z policją pod nr tel.: 47 734 16 40. Informacje można przekazać również mailowo na adres: policja@elblag.ol.policja.gov.pl" - czytamy w komunikacie elbląskiej policji.

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