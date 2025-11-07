Interwencja policji zakończyła się strzelaniną. Mężczyzna próbował uciec

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

65-latek oddał dwa strzały w kierunku policjantów podczas interwencji pod Wielbarkiem. Następnie próbował uciec do lasu. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli broń i amunicję. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. nielegalnego posiadania amunicji i czynnej napaści na policjantów.

65-letni mężczyzna oddał dwa strzały w kierunku policjantów podczas interwencji pod Wielbarkiem
65-letni mężczyzna oddał dwa strzały w kierunku policjantów podczas interwencji pod WielbarkiemKomenda Powiatowa Policji w Szczytnie123RF/PICSEL

W skrócie

  • 65-letni mężczyzna oddał dwa strzały w kierunku interweniujących policjantów i próbował uciec do lasu.
  • Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego, a w jego domu znaleziono broń i amunicję.
  • Zatrzymanemu postawiono zarzuty znęcania się nad żoną, nielegalnego posiadania amunicji oraz napaści na policjantów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Policjanci ze Szczytna otrzymali w środę wieczorem zgłoszenie o pijanym 65-latku, który wywołał awanturę domową w jednej z wsi w gminie Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie). Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął uciekać w kierunku lasu.

Mężczyzna trzymał w ręku przedmiot przypominający broń palną, z którego oddał dwa strzały. Policjantom nic się nie stało. Niedługo potem mężczyzna został zatrzymany.

- W miejscu jego zamieszkania policjanci znaleźli przedmioty przypominające broń oraz amunicję, które zostały zabezpieczone. Będą poddane ekspertyzie - poinformowała st. sierż. Agata Stefaniak ze szczycieńskiej policji.

Zobacz również:

Mężczyzna postrzelił żonę, a następnie podpalił dom. 62-latka zatrzymała policja
Wielkopolskie

62-latek postrzelił żonę i podpalił dom. Mężczyzna w rękach policji

Michał Blus
Michał Blus

    Wielbark. Mężczyzna strzelał do policjantów

    Przekazała również, że w piątek mężczyźnie przedstawiono zarzuty - odpowie za znęcanie się nad żoną, nielegalne posiadanie amunicji i czynną napaść na policjantów.

    Na miejscu zdarzenia policjanci nadal wykonują czynności, które mają doprowadzić do odnalezienia rzeczy, które mogą stanowić dowody w sprawie. Postępowanie jest prowadzone pod nadzorem szczycieńskiej prokuratury.

    Zastępca prokuratora rejonowego w Szczytnie Krzysztof Batycki powiedział, że jeszcze w piątek trafi do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące.

    Zobacz również:

    Policyjna obława w Wielkopolsce (zdj. ilustracyjne)
    Polska

    Obława policji w Wielkopolsce. Doszło do strzelaniny

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    Szpitale odsyłają pacjentów, bo NFZ nie płaci za zabiegi. Rzecznik rządu: Ministerstwo Zdrowia nie potwierdza tych przypadkówPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze