W skrócie 65-letni mężczyzna oddał dwa strzały w kierunku interweniujących policjantów i próbował uciec do lasu.

Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego, a w jego domu znaleziono broń i amunicję.

Zatrzymanemu postawiono zarzuty znęcania się nad żoną, nielegalnego posiadania amunicji oraz napaści na policjantów.

Policjanci ze Szczytna otrzymali w środę wieczorem zgłoszenie o pijanym 65-latku, który wywołał awanturę domową w jednej z wsi w gminie Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie). Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął uciekać w kierunku lasu.

Mężczyzna trzymał w ręku przedmiot przypominający broń palną, z którego oddał dwa strzały. Policjantom nic się nie stało. Niedługo potem mężczyzna został zatrzymany.

- W miejscu jego zamieszkania policjanci znaleźli przedmioty przypominające broń oraz amunicję, które zostały zabezpieczone. Będą poddane ekspertyzie - poinformowała st. sierż. Agata Stefaniak ze szczycieńskiej policji.

Wielbark. Mężczyzna strzelał do policjantów

Przekazała również, że w piątek mężczyźnie przedstawiono zarzuty - odpowie za znęcanie się nad żoną, nielegalne posiadanie amunicji i czynną napaść na policjantów.

Na miejscu zdarzenia policjanci nadal wykonują czynności, które mają doprowadzić do odnalezienia rzeczy, które mogą stanowić dowody w sprawie. Postępowanie jest prowadzone pod nadzorem szczycieńskiej prokuratury.

Zastępca prokuratora rejonowego w Szczytnie Krzysztof Batycki powiedział, że jeszcze w piątek trafi do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące.

