Interwencja policji zakończyła się strzelaniną. Mężczyzna próbował uciec
65-latek oddał dwa strzały w kierunku policjantów podczas interwencji pod Wielbarkiem. Następnie próbował uciec do lasu. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli broń i amunicję. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. nielegalnego posiadania amunicji i czynnej napaści na policjantów.
W skrócie
- 65-letni mężczyzna oddał dwa strzały w kierunku interweniujących policjantów i próbował uciec do lasu.
- Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego, a w jego domu znaleziono broń i amunicję.
- Zatrzymanemu postawiono zarzuty znęcania się nad żoną, nielegalnego posiadania amunicji oraz napaści na policjantów.
Policjanci ze Szczytna otrzymali w środę wieczorem zgłoszenie o pijanym 65-latku, który wywołał awanturę domową w jednej z wsi w gminie Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie). Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął uciekać w kierunku lasu.
Mężczyzna trzymał w ręku przedmiot przypominający broń palną, z którego oddał dwa strzały. Policjantom nic się nie stało. Niedługo potem mężczyzna został zatrzymany.
- W miejscu jego zamieszkania policjanci znaleźli przedmioty przypominające broń oraz amunicję, które zostały zabezpieczone. Będą poddane ekspertyzie - poinformowała st. sierż. Agata Stefaniak ze szczycieńskiej policji.
Wielbark. Mężczyzna strzelał do policjantów
Przekazała również, że w piątek mężczyźnie przedstawiono zarzuty - odpowie za znęcanie się nad żoną, nielegalne posiadanie amunicji i czynną napaść na policjantów.
Na miejscu zdarzenia policjanci nadal wykonują czynności, które mają doprowadzić do odnalezienia rzeczy, które mogą stanowić dowody w sprawie. Postępowanie jest prowadzone pod nadzorem szczycieńskiej prokuratury.
Zastępca prokuratora rejonowego w Szczytnie Krzysztof Batycki powiedział, że jeszcze w piątek trafi do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące.