W skrócie Drzewo przygniecione przez śnieg uszkodziło sieć trakcyjną i pociąg, zatrzymując skład z 41 pasażerami pomiędzy Waplewem a Nidzicą.

Ruch na trasie Działdowo-Olsztyn został wstrzymany, na miejsce skierowano służby techniczne i wdrożono trasy zastępcze.

Po godz. 11.30 pociąg wyposażony w lokomotywę spalinową ruszył w kierunku Olsztyna.

Jak przekazał w rozmowie z Polsat News Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK, do zdarzenia doszło w piątek po godz. 8.

- Na linię kolejową pomiędzy Waplewem a Nidzicą (woj. warmińsko-mazurskie) opadło drzewo, uszkodziło sieć trakcyjną i przejeżdżający pociąg - przekazał.

Służby wskazywały, że pociąg utknął w miejscu, do którego nie były w stanie dotrzeć autobusy, by móc zabrać pasażerów. W składzie relacji Kraków Główny - Olsztyn Główny przebywało 41 osób. Jak zapewnił rzecznik, podróżni byli pod opieką drużyny konduktorskiej.

Awaria sieci trakcyjnej. Akcja strażaków

Polsat News dotarł do relacji, wedle których pasażerowie w czasie postoju mieli nie mieć zapewnionego ogrzewania. Rzecznik PKP PLK nie był w stanie odnieść się do tej informacji.

Na zdarzenie zareagował na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zapewnił, że skład zostanie odholowany lokomotywą spalinową.

"Obecnie inne pociągi PKP Intercity kierowane są drogą okrężną przez Iławę Główną. Wczoraj na tej samej linii drzewa również zerwały trakcję. To bardzo trudny teren z bardzo silnymi opadami śniegu" - wskazał szef resortu infrastruktury.

Po godz. 11.30 PKP Intercity przekazało, że pociąg ruszył w kierunku Olsztyna, skąd pasażerowie będą mogli kontynuować podróż.

PKP Intercity podało, że przez cały czas pasażerowie byli pod opieką drużyny konduktorskiej.

Nidzica. Drzewo uszkodziło sieć trakcyjną i pociąg. Zmiany w kursowaniu

Przewoźnik dodał, że na odcinku Działdowo-Nidzica-Olsztyn zapewniono komunikację autobusową. "Wprowadzono honorowanie biletów PKP Intercity i Kolei Mazowieckich na odcinku Działdowo-Warszawa -Skarżysko-Kamienna" - poinformowano.

Zwisające ośnieżone gałęzie doprowadziły do wyłączenia dwóch linii wysokiego napięcia Olsztynek-Mątki i Mątki-Gietrzwałd. Rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz zapewnił, że służby techniczne na bieżąco starają się usuwać awarie.

W woj. warmińsko-mazurskim od czwartkowego poranka znowu miejscami pada śnieg. Wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne, ale miejscami śliskie.

