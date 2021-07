Do pożaru motorówki doszło w niedzielę przy południowym krańcu Jezioraka, około 150 m od brzegu.

Jak przekazał mł. bryg. Łukasz Kowalski z warmińsko-mazurskiej straży pożarnej, poszkodowani to obywatele Niemiec, dwóch mężczyzn i kobieta.

Motorówka doszczętnie spłonęła





Iławska policja poinformowała, że cała trójka z ciężkimi obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitali, w tym 19-latek helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mundurowi wstępnie ustalili, że sternik oraz dwaj pasażerowie po zatankowaniu łodzi w porcie wypłynęli na jezioro, a po kilkunastu minutach motorówka stanęła w płomieniach. Załoga, by się ratować swoje, wskoczyła do wody.



Łódka została ugaszona przez iławską straż pożarną. Wideo z płonącej motorówki trafiło do sieci.

