Iława: Kobieta błagała policję o pomoc. Mężczyzna, który ją pobił, zapewniał o "pomyłce"

WIADOMOŚCI LOKALNE

Zadzwoniła na policję, by zaapelować o prędką pomoc. Jednak w trakcie połączenia kobieta z Iławy (woj. warmińsko-mazurskie) zamilkła, a mężczyzna, z którym chwilę później rozmawiali mundurowi, zapewniał, iż doszło do "pomyłki". Funkcjonariusze przyjechali do ich mieszkania, gdzie zastali pijanego, zakrwawionego 46-latka oraz jego pobitą partnerkę. Do podobnego zdarzenia doszło również w Giżycku, leżącym w tym samym województwie.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne. / 123RF/PICSEL