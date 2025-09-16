Strażnica Bertingen była od dawna obecna w lokalnych opowieściach i historycznych dokumentach, jednak brakowało jednoznacznego miejsca jej położenia.

Lokalizację dawnej strażnicy udało się potwierdzić przy okazji prac przy stacji uzdatniania wody. Wójt gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz niezwłocznie oświadczył, że są to pozostałości po dawnej strażnicy czy wedle drugiej nazwy - zameczku Bertingen.

Bartążek. Odkryto średniowieczne artefakty

Wstępne wyniki badań archeologicznych udowodniły istnienie w tym miejscu fragmentów murów, pomieszczenia oraz prawdopodobnie sklepienia piwnicy z okresu średniowiecza.

Jak podkreślił kierujący pracami archeologicznymi Damian Swat, odkryta została przy okazji bardzo duża liczba zabytków archeologicznych. Wśród nich znalazły się m.in.:

fragmenty naczyń glinianych,

zdobione elementy architektury,

szkło taflowe,

średniowieczna łopata,

unikatowy fragment bursztynowej zawieszki w kształcie serca czy łezki,

sztućce i wiele innych przedmiotów.

Bartążek. Odsłonięto fragmenty murów. Jaką niosą historię?

Dokonane odkrycie okazało się wyjątkowo istotne dla poznania historii regionu. Wynika to bezpośrednio ze ścisłych powiązań między strażnicą a czasów powstawania miasta Olsztyn. To tu nadano lokację dzisiejszej stolicy województwa.

Strażnica w Bartążku została bowiem założona przez warmińskiego wójta krajowego Henryka von Lutra w 1334 r. To właśnie z tego miejsca - zameczku Bertingen nadawano lokacje dla sąsiednich wsi.

"Kolejną ważną datą był rok 1348. Do zameczku zjeżdżają najważniejsi dostojnicy kapituły warmińskiej, którzy podejmują decyzję o założeniu miasta Olsztyn. Miejsce jest o tyle wyjątkowe, ponieważ szukało go wielu badaczy, a dokładna lokalizacja nie była potwierdzona archeologicznie. O początkach zamku pisał prof. Grzegorz Białuński, który wymieniał m.in. tę lokalizację. Stanowisko archeologiczne było badane w przeszłości przez W. Odojową oraz A. Mackiewicza, który stwierdził o lokalizacji tego założenia obronnego" - dodał Swat.

Wójt Stawigudy podkreślił, że całość odkryć pokazuje skalę bogactwa zameczku Bertingen w Bartążku.

"Jako gmina Stawiguda będziemy ubiegać się o środki na udostępnienie miejsca turystom, a znalezione artefakty po konserwacji trafią do Muzeum Archidiecezji Warmińskiej" - zapowiedział Kontraktowicz.

