W skrócie Policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-latka, który opublikował w sieci film z groźbami ataku na konkretne osoby w szkole.

Policja poinformowała, że zatrzymania dokonano w domu nastolatka, po otrzymaniu zgłoszenia od zaniepokojonych rodziców o nagraniu.

W ostatnich dniach doszło także do innych groźnych incydentów w szkołach, w tym ataków z użyciem noża i materiałów wybuchowych. Zginęła jedna osoba.

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O zatrzymaniu poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, otwiera się w nowym oknie. Z jej relacji wynika, że funkcjonariusze ze Szczytna ustalili tożsamość i zatrzymali 16-latka, który "nagrał i rozpowszechnił film, w którym groził atakiem w szkole na konkretne osoby".

"Miał to zrobić 'dla żartu'. Teraz zmierzy się z realnymi konsekwencjami swojego działania" - poinformowali policjanci.

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Szczytno. Policja zatrzymała 16-latka, groził atakiem w szkole

Oficer prasowa policji w Szczytnie Agata Stefaniak przekazała w rozmowie z PAP, że do zatrzymania doszło po godzinie 6.

Chłopak został przewieziony na komendę i na miejscu są z nim wykonywane czynności. Po ich zakończeniu policja ma udzielić więcej informacji. - Chłopak został zatrzymany w domu - potwierdziła policjantka.

Wcześniej lokalny "Tygodnik Szczytno" alarmował, że w sieci pojawiło się nagranie, na którym młody, zamaskowany mężczyzna miał zapowiadać na piątek przeprowadzenie ataku na terenie jednej z tamtejszych szkół. Według gazety wypowiadająca się na nagraniu zamaskowana osoba trzymała w ręku nóż.

Zaalarmowani nagraniem rodzice postanowili poinformować policję. "Policjanci niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia podjęli działania zmierzające do ustalenia tożsamości autora nagrania" - podały służby. Groźby 16-latka miały dotyczyć szkoły ponadpodstawowej.

Zatrzymania nastolatków w Polsce. Dwóch 15-latków i 13-latek w rękach policji

Dodajmy, że do podobnego zdarzenia doszło też w Pruszkowie. Warszawska policja poinformowała, że doszło tam do zatrzymania dwóch 15-latków, którzy "mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób".

Na nagraniu zobaczyć można było m.in. nastolatka w charakterystycznej masce. Przypominała ona tę, którą wykorzystał autor czwartkowego nagrania wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, otwiera się w nowym oknie, w którym zapowiedział "rzeź w Przasnyszu".

Zatrzymania nieletniego dokonali również policjanci z komisariatu Nowe Bemowo w Warszawie. Chodzi o sprawę 13-latka, który miał opublikować w komunikatorze na grupie klasowej zdjęcie noża i grozić innemu uczniowi.

"Nastolatek tłumaczył, że 'zrobił to z głupoty'. W sprawie prowadzone są dalsze czynności" - podała stołeczna policja.

Ponadto Interii udało się ustalić, że do Szkoły Podstawowej numer 109 w Krakowie przy ulicy Mackiewicza przyszedł 10-latek w zakrwawionym stroju halloweenowym z maską. Chłopiec miał mieć ze sobą także plastikowy nóż. Został zatrzymany przez nauczycieli.

Mazowieckie. Ataki w szkołach. Nie żyje jedna osoba

Przypomnijmy, że w czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach doszło do ataku 15-latka. Nastolatek ranił trzy osoby. W wyniku zdarzenia życie straciła 37-letnia pracownica placówki. O losie sprawcy zadecyduje sąd rodzinny. Nastolatek może odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła.

Było to kolejne tego typu zdarzenie w szkole. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób - pięciu uczniów, dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce.

Sprawca usłyszał zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, z użyciem materiałów wybuchowych. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W środę doszło też do zatrzymania 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje "zrobić coś złego w szkole". Policja podała, że podczas przeszukania zabezpieczyła saszetkę, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli też telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku.

W związku z czarną serią w szkołach część placówek na terenie Mazowsza odwołała w piątek lekcje. W pozostałych zastosowano wzmożone środki bezpieczeństwa, w tym kontrole policji i straży miejskiej.



