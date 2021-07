Na początku października 2020 roku w Giżycku doszło do policyjnej interwencji wobec mężczyzny, który nie miał zasłoniętych ust i nosa, co wówczas było wymagane. Był on arogancki i wulgarny w stosunku do policjantki, nie stosował się do jej poleceń i próbował uciec. Został obezwładniony i zatrzymany.

Zdarzenie nagrał świadek, film zamieścił na portalu społecznościowym i dołączył do niego wulgarny komentarz pod adresem interweniującej policjantki.

Akt oskarżenia w sądzie

Policjanci zabezpieczyli nagranie i prowadzili czynności w związku ze znieważeniem funkcjonariuszki. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie trzem mężczyznom w wieku 33, 35 i 40 lat zarzutu "znieważenia funkcjonariuszki w związku z pełnieniem obowiązków służbowych i z powodu wykonywanego przez nią zawodu". Do sądu trafił akt oskarżenia wobec mężczyzn.

37-letni mieszkaniec Giżycka, który nie stosował się do obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa i dopuścił się naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia interweniującej funkcjonariuszki, w marcu 2021 r. usłyszał wyrok skazujący na rok i 10 miesięcy ograniczenia wolności. Nałożono na niego także obowiązek nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne przez 24 godziny miesięcznie, 1000 zł nawiązki na rzecz policjantki i 6000 zł tytułem zwrotu kosztów pełnomocnictwa.