W skrócie Dorota i Jacek z gminy Rybno zostali odnalezieni i nie grozi im niebezpieczeństwo.

Policja w Działdowie poinformowała o zakończeniu poszukiwań małżeństwa po tym, jak wcześniej, według informacji "Faktu", opublikowali oni list pożegnalny.

Służby podkreślają znaczenie odpowiedniej reakcji otoczenia na kryzys emocjonalny oraz wskazują numery telefonów, pod które można dzwonić w trudnych sytuacjach.

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Komunikat o zakończeniu poszukiwań opublikowała w środę wieczorem Komenda Powiatowa Policji w Działdowie.

"Para odnalazła się. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w poszukiwania i za zaangażowanie" - napisano na Facebooku.

Rybno. Małżeństwo odnalezione po dramatycznych zniknięciu

Wiadomość o zaginięciu pojawiła się w ubiegłą sobotę, policja apelowała o pomoc w odnalezieniu małżeństwa. Sprawa przybrała szczególny charakter, gdy na profilu "Gdziekolwiek jesteś" w mediach społecznościowych przekazano, że "para zostawiła list pożegnalny".

"Fakt" informował później o potwierdzeniu istnienia listu w rozmowie z policją. Według ustaleń dziennika kobieta skarżyła się na odebranie jej środków do życia. Twierdziła, że wraz z mężem stracili pracę i dorobek, a także zostali pomówieni. Zasugerowała przy tym, że oboje odbiorą sobie życie.

Z kolei mężczyzna sugerował w sieci znajomym, że więcej się nie zobaczą i dziękował za znajomość.

Policja apelowała, aby nie podejmować samodzielnych interwencji w przypadku zauważenia pary lub ich samochodu. Potencjalnym świadkom zalecono zapisywanie lokalizacji, w której dostrzegli zaginionych, a następnie zgłoszenie tego służbom.

Osoby w kryzysie emocjonalnym. Zasady reagowania

Kryzys emocjonalny to stan doświadczany niezależnie od wieku, sytuacji życiowej czy wykonywanego zawodu - podkreśla policja na oficjalnej stronie internetowej. Właściwa reakcja otoczenia może uratować życie takich osób.

Do najwyraźniejszych objawów kryzysu należy m.in. wycofanie się osób z kontaktów społecznych, silne wahania nastroju, zaniedbywanie obowiązków czy nagła, nietypowa próba jak najszybszego uporządkowania spraw.

Choć w trudnej sytuacji psychicznej niektórym osobom wystarczy rozmowa z bliskim, w innych przypadkach niezbędna jest pomoc specjalisty. Decyzja o skorzystaniu z pomocy psychologa powinna należeć do danej osoby. Jeśli jednak problemy są wyjątkowo poważne, warto zareagować niezwłocznie, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 800 70 22 22 - bezpłatny telefon zaufania Centrum Wsparcia.



