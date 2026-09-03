W skrócie
- Dorota i Jacek z gminy Rybno zostali odnalezieni i nie grozi im niebezpieczeństwo.
- Policja w Działdowie poinformowała o zakończeniu poszukiwań małżeństwa po tym, jak wcześniej, według informacji "Faktu", opublikowali oni list pożegnalny.
- Służby podkreślają znaczenie odpowiedniej reakcji otoczenia na kryzys emocjonalny oraz wskazują numery telefonów, pod które można dzwonić w trudnych sytuacjach.
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Komunikat o zakończeniu poszukiwań opublikowała w środę wieczorem Komenda Powiatowa Policji w Działdowie.
"Para odnalazła się. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w poszukiwania i za zaangażowanie" - napisano na Facebooku.
Rybno. Małżeństwo odnalezione po dramatycznych zniknięciu
Wiadomość o zaginięciu pojawiła się w ubiegłą sobotę, policja apelowała o pomoc w odnalezieniu małżeństwa. Sprawa przybrała szczególny charakter, gdy na profilu "Gdziekolwiek jesteś" w mediach społecznościowych przekazano, że "para zostawiła list pożegnalny".
"Fakt" informował później o potwierdzeniu istnienia listu w rozmowie z policją. Według ustaleń dziennika kobieta skarżyła się na odebranie jej środków do życia. Twierdziła, że wraz z mężem stracili pracę i dorobek, a także zostali pomówieni. Zasugerowała przy tym, że oboje odbiorą sobie życie.
Z kolei mężczyzna sugerował w sieci znajomym, że więcej się nie zobaczą i dziękował za znajomość.
Policja apelowała, aby nie podejmować samodzielnych interwencji w przypadku zauważenia pary lub ich samochodu. Potencjalnym świadkom zalecono zapisywanie lokalizacji, w której dostrzegli zaginionych, a następnie zgłoszenie tego służbom.
Osoby w kryzysie emocjonalnym. Zasady reagowania
Kryzys emocjonalny to stan doświadczany niezależnie od wieku, sytuacji życiowej czy wykonywanego zawodu - podkreśla policja na oficjalnej stronie internetowej. Właściwa reakcja otoczenia może uratować życie takich osób.
Do najwyraźniejszych objawów kryzysu należy m.in. wycofanie się osób z kontaktów społecznych, silne wahania nastroju, zaniedbywanie obowiązków czy nagła, nietypowa próba jak najszybszego uporządkowania spraw.
Choć w trudnej sytuacji psychicznej niektórym osobom wystarczy rozmowa z bliskim, w innych przypadkach niezbędna jest pomoc specjalisty. Decyzja o skorzystaniu z pomocy psychologa powinna należeć do danej osoby. Jeśli jednak problemy są wyjątkowo poważne, warto zareagować niezwłocznie, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 800 70 22 22 - bezpłatny telefon zaufania Centrum Wsparcia.