W skrócie Ewakuacja komendy powiatowej policji w Iławie zakończyła się po sprawdzeniu, że budynek nie jest zagrożony skażeniem ani materiałami wybuchowymi.

Paczka przyniesiona przez kobietę do komendy podczas przekazania rozszczelniła się, uwalniając nieznaną substancję, która oparzyła policjanta w twarz.

Trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia, a policjant opatrzony na miejscu został przewieziony do szpitala; rodzaj substancji z paczki nie został jeszcze ujawniony.

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We wtorek wieczorem do budynku komendy policji w Iławie przyszła kobieta, która przyniosła paczkę oznaczoną symbolami sklepu internetowego. Poinformowała, że otrzymała tę przesyłkę, chociaż jej nie zamawiała.

Według mł. asp. Anny Sznarkowskiej z iławskiej policji, podczas przekazywania paczki policjantowi i próby obejrzenia doszło do gwałtownego rozszczelnienia i wydobycia się na zewnątrz substancji, która oparzyła policjanta w twarz.

Iława. Ewakuacja komendy policji

Na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych pirotechników, by sprawdzić zawartość paczki i wykluczyć ewentualne zagrożenie. Budynek komendy został ewakuowany na czas prowadzonych działań.

Po kilku godzinach policja poinformowała w komunikacie, że sprawdzenia w budynku komendy wykluczyły występowanie ryzyka skażenia czy zagrożenia pirotechnicznego, a policjanci wracają do budynku i na miejsca pełnienia służby.

"Trwają czynności związane z ustaleniem wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Policjant, który został zraniony, po opatrzeniu na miejscu został przewieziony do szpitala, dla zapewnienia odpowiedniej opieki. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - napisano w komunikacie.

Policja nie poinformowała dotychczas, jaką substancję zawierała paczka, z powodu której ewakuowano komendę





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