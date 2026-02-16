W skrócie W strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie stwierdzono 34 przypadki świerzbu.

Osoby zakażone zostały odizolowane i objęte leczeniem farmakologicznym oraz przeniesione do innego budynku.

Wszyscy cudzoziemcy znaleźli się pod opieką lekarską, a o sytuacji poinformowano odpowiednie służby.

Informacje o sytuacji w kętrzyńskim Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców podały służby wojewody warmińsko-mazurskiego. Przekazały, że ponad 30 osób ma objawy świerzbu. Wszystkie są w stanie stabilnym, ale uskarżają się na swędzenie całego ciała.

Ppłk Mirosława Aleksandrowicz potwierdziła informacje.

- W ośrodku dla cudzoziemców u 34 osób potwierdzono zmiany skórne - świerzb. W ośrodku wdrożone są procedury medyczno-sanitarne na wypadek wystąpienia różnych chorób zakaźnych i niezwłocznie zostały podjęte niezbędne czynności w tym zakresie - powiedziała.

Podkreśliła, że po konsultacji dermatologicznej wdrożono leczenie farmakologiczne. Chorzy zostali przeniesieni do innego budynku.

Kętrzyn. Świerzb w ośrodku dla cudzoziemców

- Pod stałą opieką lekarską są osoby, u których stwierdzono zmiany skórne, jak również pozostali cudzoziemcy przebywający w ośrodku - przekazała ppłk Aleksandrowicz.

Zaznaczyła, że o przypadkach zachorowania zostały poinformowane odpowiednie służby, w tym Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie.

Obecnie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie przebywa 137 mężczyzn.

Świerzb to powszechna, zakaźna choroba skóry wywoływana przez świerzbowca ludzkiego. Objawia się bardzo silnym, nocnym świądem i grudkowatą wysypką. Typowe miejsca ze zmianami to skóra między palcami, nadgarstki, brzuch i okolice intymne. Leczenie polega na podaniu stosownych maści.

