Epidemia w ośrodku dla cudzoziemców. 34 osoby chore

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

W strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie (warmińsko-mazurskie) 34 osoby chorują na świerzb. Osoby zakażone zostały odizolowane i wdrożono wobec nich leczenie - przekazała rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk Mirosława Aleksandrowicz.

Kilka mikroskopijnych roztoczy w pomarańczowym kolorze przemieszcza się po powierzchni, w prawym górnym rogu umieszczono okrągłą mapę satelitarną z zaznaczoną lokalizacją w okolicach Kętrzyna.
W ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie występuje epidemia świerzbuScience Photo Library / Google EarthEast News

W skrócie

  • W strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie stwierdzono 34 przypadki świerzbu.
  • Osoby zakażone zostały odizolowane i objęte leczeniem farmakologicznym oraz przeniesione do innego budynku.
  • Wszyscy cudzoziemcy znaleźli się pod opieką lekarską, a o sytuacji poinformowano odpowiednie służby.
Informacje o sytuacji w kętrzyńskim Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców podały służby wojewody warmińsko-mazurskiego. Przekazały, że ponad 30 osób ma objawy świerzbu. Wszystkie są w stanie stabilnym, ale uskarżają się na swędzenie całego ciała.

Ppłk Mirosława Aleksandrowicz potwierdziła informacje.

- W ośrodku dla cudzoziemców u 34 osób potwierdzono zmiany skórne - świerzb. W ośrodku wdrożone są procedury medyczno-sanitarne na wypadek wystąpienia różnych chorób zakaźnych i niezwłocznie zostały podjęte niezbędne czynności w tym zakresie - powiedziała.

    Podkreśliła, że po konsultacji dermatologicznej wdrożono leczenie farmakologiczne. Chorzy zostali przeniesieni do innego budynku.

    Kętrzyn. Świerzb w ośrodku dla cudzoziemców

    - Pod stałą opieką lekarską są osoby, u których stwierdzono zmiany skórne, jak również pozostali cudzoziemcy przebywający w ośrodku - przekazała ppłk Aleksandrowicz.

    Zaznaczyła, że o przypadkach zachorowania zostały poinformowane odpowiednie służby, w tym Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie.

    Obecnie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie przebywa 137 mężczyzn.

    Świerzb to powszechna, zakaźna choroba skóry wywoływana przez świerzbowca ludzkiego. Objawia się bardzo silnym, nocnym świądem i grudkowatą wysypką. Typowe miejsca ze zmianami to skóra między palcami, nadgarstki, brzuch i okolice intymne. Leczenie polega na podaniu stosownych maści.

