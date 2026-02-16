Epidemia w ośrodku dla cudzoziemców. 34 osoby chore
W strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie (warmińsko-mazurskie) 34 osoby chorują na świerzb. Osoby zakażone zostały odizolowane i wdrożono wobec nich leczenie - przekazała rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk Mirosława Aleksandrowicz.
Informacje o sytuacji w kętrzyńskim Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców podały służby wojewody warmińsko-mazurskiego. Przekazały, że ponad 30 osób ma objawy świerzbu. Wszystkie są w stanie stabilnym, ale uskarżają się na swędzenie całego ciała.
Ppłk Mirosława Aleksandrowicz potwierdziła informacje.
- W ośrodku dla cudzoziemców u 34 osób potwierdzono zmiany skórne - świerzb. W ośrodku wdrożone są procedury medyczno-sanitarne na wypadek wystąpienia różnych chorób zakaźnych i niezwłocznie zostały podjęte niezbędne czynności w tym zakresie - powiedziała.
Podkreśliła, że po konsultacji dermatologicznej wdrożono leczenie farmakologiczne. Chorzy zostali przeniesieni do innego budynku.
Kętrzyn. Świerzb w ośrodku dla cudzoziemców
- Pod stałą opieką lekarską są osoby, u których stwierdzono zmiany skórne, jak również pozostali cudzoziemcy przebywający w ośrodku - przekazała ppłk Aleksandrowicz.
Zaznaczyła, że o przypadkach zachorowania zostały poinformowane odpowiednie służby, w tym Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie.
Obecnie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie przebywa 137 mężczyzn.
Świerzb to powszechna, zakaźna choroba skóry wywoływana przez świerzbowca ludzkiego. Objawia się bardzo silnym, nocnym świądem i grudkowatą wysypką. Typowe miejsca ze zmianami to skóra między palcami, nadgarstki, brzuch i okolice intymne. Leczenie polega na podaniu stosownych maści.