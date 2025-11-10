W poniedziałek w jednym z budynków mieszkalnych w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do wybuchu. Strażacy dostali wezwanie o godzinie 13:40.

Braniewo. Wybuch butli z gazem w bloku

- W mieszkaniu doszło do rozszczelnienia butli z gazem propan-butan - przekazał Interii mł. kpt. Marcin Warcaba z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Jak sprecyzowano, do wybuchu doszło w mieszkaniu na czwartym piętrze budynku.

Eksplozja uszkodziła część najwyższej kondygnacji budynku - dwie ściany zewnętrzne z przodu i z tyłu odpadły.

Wybuch gazu w Braniewie. Ewakuacja

Z budynku ewakuowano około 50 osób. Nie wiadomo, kiedy będą mogli wrócić do mieszkania i jaki jest stan budynku.

Jak wynika z informacji służb, jedna poparzona osoba została zabrana do szpitala. To 74-letnia kobieta.

Burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki poinformował z kolei, że ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie. - Wybuch był potężny. Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala wojewódzkiego w Elblągu - przekazał.

Na miejscu pracuje siedem zastępów straży pożarnej. To łącznie 21 strażaków. Ci muszą skupić się na usunięciu zwisających z budynku elementów, czyli uszkodzonych konstrukcji balkonów i okien, ponieważ zagrażają one postronnym osobom.

Fragmenty ścian spadły na zaparkowane przy bloku samochody. Oprócz mieszkania, w którym doszło do eksplozji, zniszczone zostały także sąsiednie mieszkania. Wokół budynku została wyznaczona strefa, do której nie można się zbliżać.

Działania straży pożarnej zabezpiecza policja, na miejscu pojawił się także inspektor nadzoru budowlanego.

