"Wasza rozwaga może uratować mu życie" - apelują miłośnicy zwierząt

"Apelujemy do wszystkich, którzy zauważą zwierzę, aby: Nie zbliżali się do niego. Nie płoszyli go ani nie próbowali łapać. Zachowali spokój i natychmiast skontaktowali się z właścicielami" - napisała fundacja "Kopytka z nadzieją - Azyl dla Zwierząt leśnych i gospodarskich" na swoim Facebook'owym profilu, podając numer telefonu do właściciela zbiegłej antylopy.