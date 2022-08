Dywity: Wrzucili psa do studni, bo "szczekał na rowerzystów"

Oprac.: Wiktor Kazanecki WIADOMOŚCI LOKALNE

Dwóch pijanych mężczyzn wrzuciło psa do betonowej studni. Zwierzak nie mógł wydostać się z pułapki, a uratował go przypadkowy przechodzień. Świadek ponadto zatrzymał 40- i 59-latka, którym grozi teraz nawet do pięciu lat więzienia.

Zdjęcie Pies nie mógł samemu wydostać się z głębokiej studni / Policja Olsztyn / materiały prasowe