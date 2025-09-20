Dron w pobliżu zabudowań. Trwają działania służb
Na terenie gminy Korsze znaleziony został przedmiot przypominający drona - poinformowała w sobotę Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Funkcjonariusze zabezpieczyli przedmiot, na miejscu działają też inne służby min. Żandarmeria Wojskowa i prokuratura.
W sobotę po południu KWP w Olsztynie opublikowała komunikat dotyczące odnalezienia obiektu przypominającego drona.
"Dziś około godz. 14:00 w gm. Korsze (pow. kętrzyński) na polu około 50 metrów od zabudowań właściciel terenu ujawnił leżący obiekt przypominający drona" - czytamy na platformie X.
Po przyjeździe na miejsce policjanci zabezpieczyli obiekt. "Powiadomione zostały inne służby m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Pod jego nadzorem trwają czynności procesowe na miejscu tego zdarzenia" - podano.
Jak nieoficjalnie dowiedziała się Interia, obiekt został znaleziony na prywatnym polu w miejscowości Studzieniec. Właściciel odkrył szczątki drona w zaroślach na podmokłym terenie. Nie wiadomo, jak długo mogły się tam znajdować.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że szczątki drona znajdują się w tam od dłuższego czasu, prawdopodobnie od zeszłego tygodnia, o czym ma świadczyć ich stan, chociażby zabrudzenia - przekazał w rozmowie z Interia Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dodał, że to "dron typu wabik".
Wkrótce więcej informacji...