Dron w pobliżu zabudowań. Trwają działania służb

W sobotę po południu KWP w Olsztynie opublikowała komunikat dotyczące odnalezienia obiektu przypominającego drona.

"Dziś około godz. 14:00 w gm. Korsze (pow. kętrzyński) na polu około 50 metrów od zabudowań właściciel terenu ujawnił leżący obiekt przypominający drona" - czytamy na platformie X.

Po przyjeździe na miejsce policjanci zabezpieczyli obiekt. "Powiadomione zostały inne służby m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Pod jego nadzorem trwają czynności procesowe na miejscu tego zdarzenia" - podano.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się Interia, obiekt został znaleziony na prywatnym polu w miejscowości Studzieniec. Właściciel odkrył szczątki drona w zaroślach na podmokłym terenie. Nie wiadomo, jak długo mogły się tam znajdować.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że szczątki drona znajdują się w tam od dłuższego czasu, prawdopodobnie od zeszłego tygodnia, o czym ma świadczyć ich stan, chociażby zabrudzenia - przekazał w rozmowie z Interia Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dodał, że to "dron typu wabik".

Wkrótce więcej informacji...

