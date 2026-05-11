Dron spadł przy granicy z Rosją. Jest ruch prokuratury
Dron znaleziony w sobotę na polu rzepaku w miejscowości Osieka przyleciał do Polski z terytorium Rosji - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Z relacji wynika, że bezzałgowiec był nieuzbrojony i nie stanowił zagrożenia. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo.
W skrócie
- Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi śledztwo dotyczące przekroczenia granicy przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji.
- Drona znaleziono w sobotę w polu rzepaku we wsi Osieka, około 20 km od granicy z obwodem królewieckim, a urządzenie było nieuzbrojone i nie stanowiło zagrożenia.
- Żandarmeria Wojskowa będzie prowadzić dalsze postępowanie, a według nieoficjalnych informacji dron posiadał napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery.
- Prokurator 8. Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wszczął śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 8 maja 2026 roku w nieustalonym miejscu przekroczenia bez zezwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, którego elementy ujawniono na polach uprawnych w pobliżu miejscowości Osieka w powiecie Bartoszyckim. To jest o czyn z artykułu 212, ustęp 1, punkt 1B ustawy prawo lotnicze - powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.
Dodał, że śledczy są pewni, że dron przekroczył polsko-rosyjską granicę ale nie podał, na jakiej podstawie opierają to stwierdzenie.
Prokurator przekazał, że drona znaleziono w sobotę rano na polu. - Po ujawnieniu tego statku na miejsce udał się prokurator, który nadzorował prowadzone tam czynności. W pierwszej kolejności wykonywane one były przez specjalistów z Państwowej Straży Pożarnej oraz pirotechników z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy ustalali, czy dron nie stanowił zagrożenia - powiedział Brodowski.
- Prokurator wraz z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej przeprowadził oględziny tego miejsca zdarzenia oraz elementów obiektu. I te oględziny wykazały, iż jest to dron rozpoznawczy, używany do obserwacji, nieuzbrojony. Obiekt podjęto w całości celem dalszych badań - podkreślił rzecznik prasowy prokuratury w Olsztynie.
Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzić Żandarmeria Wojskowa.
Wieś Osieka, w której na polu rzepaku znaleziono drona znajduje się ok. 20 km od granicy z obwodem królewieckim.
Według nieoficjalnych informacji przekazywanych w sobotę bezzałogowca zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. Prokurator Brodowski odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące tych kwestii. W sobotę na te same pytania odpowiedzi odmówiła oficer prasowa policji w Bartoszycach.