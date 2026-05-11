W skrócie Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi śledztwo dotyczące przekroczenia granicy przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji.

Drona znaleziono w sobotę w polu rzepaku we wsi Osieka, około 20 km od granicy z obwodem królewieckim, a urządzenie było nieuzbrojone i nie stanowiło zagrożenia.

Żandarmeria Wojskowa będzie prowadzić dalsze postępowanie, a według nieoficjalnych informacji dron posiadał napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery.

- Prokurator 8. Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wszczął śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 8 maja 2026 roku w nieustalonym miejscu przekroczenia bez zezwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, którego elementy ujawniono na polach uprawnych w pobliżu miejscowości Osieka w powiecie Bartoszyckim. To jest o czyn z artykułu 212, ustęp 1, punkt 1B ustawy prawo lotnicze - powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Dodał, że śledczy są pewni, że dron przekroczył polsko-rosyjską granicę ale nie podał, na jakiej podstawie opierają to stwierdzenie.

Prokurator przekazał, że drona znaleziono w sobotę rano na polu. - Po ujawnieniu tego statku na miejsce udał się prokurator, który nadzorował prowadzone tam czynności. W pierwszej kolejności wykonywane one były przez specjalistów z Państwowej Straży Pożarnej oraz pirotechników z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy ustalali, czy dron nie stanowił zagrożenia - powiedział Brodowski.

Dron znaleziony przy granicy z Rosją. Prokuratura wszczęła śledztwo

- Prokurator wraz z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej przeprowadził oględziny tego miejsca zdarzenia oraz elementów obiektu. I te oględziny wykazały, iż jest to dron rozpoznawczy, używany do obserwacji, nieuzbrojony. Obiekt podjęto w całości celem dalszych badań - podkreślił rzecznik prasowy prokuratury w Olsztynie.

Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzić Żandarmeria Wojskowa.

Wieś Osieka, w której na polu rzepaku znaleziono drona znajduje się ok. 20 km od granicy z obwodem królewieckim.

Według nieoficjalnych informacji przekazywanych w sobotę bezzałogowca zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. Prokurator Brodowski odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące tych kwestii. W sobotę na te same pytania odpowiedzi odmówiła oficer prasowa policji w Bartoszycach.

