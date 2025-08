Drapieżne zwierzę na wolności. Trwają poszukiwania pod Olsztynem

Trwają poszukiwania serwala, który wydostał się z prywatnej posesji w Bartągu (woj. warmińsko-mazurskie). Właścicielka apeluje, by nie próbować go łapać - może być agresywny w stosunku do obcych. Drapieżnik nie jest jedynym egzotycznym zwierzęciem, które zaginęło w Polsce w ostatnich dniach.