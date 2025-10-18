Dostał misję od papieża. Nowy biskup z apelem. "Musimy wyjść poza ramy"
- Musimy wyjść poza ramy swych budynków i naszych bezpiecznych struktur, by spotkać tych, którzy nie przyjdą do nas sami - mówił podczas ingresu nowy biskup elbląski Wojciech Skibicki. Hierarcha ubolewał, że wielu ludzi "cierpi na duchowy niedostatek". Skibicki otrzymał nominację od papieża Leona XIV.
W skrócie
Formalny zarząd nad diecezją biskup Wojciech Skibicki przejął w piątek. - Jestem u siebie i tak się czuję - powiedział w homilii biskup Skibicki. W elbląskiej katedrze nowy biskup diecezji przyjął święcenia diakonatu, kapłańskie, biskupa pomocniczego i biskupa elbląskiego.
- Znacie mnie jako księdza, kolegę, mamy ze sobą relacje. Na tych relacjach będę opierał się w swojej biskupiej posłudze - mówił bp Skibicki do księży i wiernych zgromadzonych w katedrze. Podkreślał, że działalność każdego człowieka, który w swoim środowisku świadczy o Bogu, jest dziś cenna i potrzebna, bo wielu ludzi "cierpi na duchowy niedostatek" co nie znaczy, że w życiu materialnym tym ludziom źle się powodzi.
Biskup Skibicki postawił zadanie przed duchownymi. "Musimy wyjść poza ramy budynków"
- Chcę prowadzić do Boga ludzi, którzy są zaradni w sprawach życiowych, ale błądzą w sprawach duchowych - mówił bp Skibicki. Apelował do kapłanów: - Musimy wyjść poza ramy swych budynków i naszych bezpiecznych struktur, by spotkać tych, którzy nie przyjdą do nas sami.
Hierarcha podkreślał, że wyjście do ludzi cierpiących duchowo i poszukujących Boga to zadanie elbląskiego kościoła.
Nuncjusz apostolski w Polsce Antonio Guido Filipazzi, przekazując gratulacje nowemu biskupowi elbląskiemu, powiedział, że ma nadzieję, że będzie on współpracował z ustępującym bp. Jackiem Jezierskim, który "nadal będzie ofiarował swoją modlitwę, posługę kapłańską i mądre rady, bo ojciec nigdy nie przestaje być ojcem".
Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Tomasz Obszański odczytał list, w którym życząc sukcesów i pomyślności w kierowaniu diecezją, prezydent nawiązał do tego, że bp Skibicki "jest synem elbląskiej ziemi". "Mi też jest bardzo bliska ziemia elbląska, gdzie prowadziłem przed laty badania naukowe" - napisał Nawrocki.
Ingres biskupa rozpoczął się od ucałowania przez Wojciecha Skibickiego relikwiarza z relikwiami Krzyża Świętego. Relikwiarz ten wykonano około 1400 roku. Zgodnie z tradycyjnym przekazem znajdują się w nim kawałki Krzyża Świętego podarowane przez cesarza rzymskiego Fryderyka II Hohenstaufa wielkiemu mistrzowi zakonu krzyżackiego Hermannowi von Salza.
Relikwiarz ten od zawsze związany jest z Elblągiem, początkowo był na elbląskim zamku krzyżackim, a po zdobyciu zamku przez mieszczan elbląskich w 1454 roku relikwiarz został przeniesiony do kościoła św. Mikołaja, gdzie pozostaje do dziś.
Biskup Wojciech Skibicki urodził się 23 maja 1970 roku w Skrwilnie, maturę zdawał w Malborku. Studiował teologię w seminariach duchownych w Olsztynie i Elblągu. Święcenia prezbiteratu przyjął 10 czerwca 1995 roku w Elblągu z rąk pierwszego biskupa elbląskiego Andrzeja Śliwińskiego.
Doktorat z zakresu liturgiki Skibicki obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2003 roku i przedmiot ten wykładał w seminariach duchownych w Elblągu i Pieniężnie, a od 2004 do 2016 roku był wicerektorem seminarium elbląskiego.
Elbląg. Ingres biskupa Wojciecha Skibickiego. Dostał nominację od papieża Leona XIV
W latach 2006-2015 bp Skibicki był korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej i rzecznikiem prasowym diecezji (2009-2019).
W 2019 roku papież Franciszek powołał go na urząd biskupa pomocniczego diecezji elbląskiej. Święcenia biskupie przyjął 6 kwietnia 2019 roku w katedrze św. Mikołaja w Elblągu. Papież Leon XIV powołał go na urząd biskupa elbląskiego 13 września 2025 roku. Skibicki jest czwartym w kolejności biskupem diecezji elbląskiej.
Zawołanie biskupie Wojciecha Skibickiego brzmi: "Ewangelia źródłem radości". Diecezja elbląska liczy 420 tys. wiernych. Pracuje w niej 268 kapłanów diecezjalnych i 70 księży zakonnych oraz 12 stałych diakonów.
W ingresie w Elblągu uczestniczyli biskupi z Gdańska, Olsztyna, Ełku, Włocławka, Łowicza i Łodzi oraz emerytowani biskupi elbląscy, a także biskup kościoła grecko-katolickiego Arkadiusz Trochanowski.