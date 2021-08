Dla piwa złamali prawo. Złodziej i pijany motorowerzysta staną przed sądem

​Do szpitala w Olsztynie trafił mężczyzna, który ukradł ze sklepu karton piwa w butelkach. Mężczyzna w trakcie ucieczki przewrócił się, przez co część butelek się potłukła. Niedoszły złodziej tak się pokaleczył o szkło, że trafił do szpitala. Z kolei na Pomorzu policja ścigała pijanego motorowerzystę ze skrzynką piwa, który wiózł na baku. 34-latek próbował uciec przed funkcjonariuszami do lasu.

