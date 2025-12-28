W skrócie Poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan ostrzegawczy, co skłoniło władze miasta do wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego.

Służby miejskie rozkładają rękawy przeciwpowodziowe i monitorują sytuację, apelując do mieszkańców o ostrożność.

Synoptycy prognozują dalsze niekorzystne warunki pogodowe, w tym silny wiatr i możliwość oblodzenia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Elbląga Michał Missan w nocy z soboty na niedzielę wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego. Decyzja zapadła po przekroczeniu stanu ostrzegawczego na rzece Elbląg oraz w związku z niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi, w tym silnym wiatrem z północnego zachodu.

Jak poinformowały służby miejskie, poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan ostrzegawczy wynoszący 590 cm i wykazuje tendencję wzrostową.

Rzeczniczka urzędu miasta Joanna Urbaniak wyjaśniła, że sytuacja jest efektem tzw. cofki - silny północno-zachodni wiatr wpycha wody z Zalewu Wiślanego do rzeki. Poziom alarmowy dla Elbląga wynosi 610 cm.

Elbląg. Rozpoczęto rozkładanie rękawów przeciwpowodziowych

W sobotę wieczorem, prewencyjnie, w najbardziej newralgicznych punktach miasta - na Bulwarze Zygmunta Augusta oraz przy ul. Warszawskiej - rozpoczęto rozkładanie rękawów przeciwpowodziowych.

Jak podkreślają władze miasta, działania mają charakter zapobiegawczy i są dostosowywane do bieżącej sytuacji hydrologicznej.

- Wszystkie służby są w gotowości, a poziom rzeki Elbląg jest na bieżąco monitorowany - zaznaczyła Joanna Urbaniak.

Wzrost poziomu rzeki w Elblągu. Służby w gotowości

Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności, unikanie zbliżania się do brzegów rzeki oraz śledzenie komunikatów dotyczących sytuacji pogodowej i hydrologicznej.

W przypadku zagrożenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112. W Elblągu działa również całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerami 55 239-30-40 oraz 55 239-30-41.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla regionu Warmii i Mazur, obejmujące m.in. powiaty braniewski i elbląski oraz miasto Elbląg.

Synoptycy prognozują silny wiatr z północnego zachodu o prędkości do 45 km/h, w porywach nawet do 85 km/h. Dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie przed możliwym oblodzeniem, co może dodatkowo utrudniać sytuację w regionie.

Miller o sporze prezydenta z premierem: Zderzenie dwóch definicji władzy Polsat News Polsat News