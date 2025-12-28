Cofka zagraża Elblągowi. Służby przygotowane na najgorsze

Poziom wody w rzece Elbląg gwałtownie rośnie. W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego prezydent miasta wprowadził w nocy z soboty na niedzielę stan pogotowia przeciwpowodziowego, a służby rozkładają rękawy przeciwpowodziowe i pozostają w pełnej gotowości.

Strażacy w trakcie nocnych działań zabezpieczają teren przy drodze za pomocą długiej, czerwonej zapory wodnej, w tle widać świecące niebieskie światła wozu strażackiego.
  • Poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan ostrzegawczy, co skłoniło władze miasta do wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego.
  • Służby miejskie rozkładają rękawy przeciwpowodziowe i monitorują sytuację, apelując do mieszkańców o ostrożność.
  • Synoptycy prognozują dalsze niekorzystne warunki pogodowe, w tym silny wiatr i możliwość oblodzenia.
Prezydent Elbląga Michał Missan w nocy z soboty na niedzielę wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego. Decyzja zapadła po przekroczeniu stanu ostrzegawczego na rzece Elbląg oraz w związku z niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi, w tym silnym wiatrem z północnego zachodu.

Jak poinformowały służby miejskie, poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan ostrzegawczy wynoszący 590 cm i wykazuje tendencję wzrostową.

    Rzeczniczka urzędu miasta Joanna Urbaniak wyjaśniła, że sytuacja jest efektem tzw. cofki - silny północno-zachodni wiatr wpycha wody z Zalewu Wiślanego do rzeki. Poziom alarmowy dla Elbląga wynosi 610 cm.

    Elbląg. Rozpoczęto rozkładanie rękawów przeciwpowodziowych

    W sobotę wieczorem, prewencyjnie, w najbardziej newralgicznych punktach miasta - na Bulwarze Zygmunta Augusta oraz przy ul. Warszawskiej - rozpoczęto rozkładanie rękawów przeciwpowodziowych.

    Jak podkreślają władze miasta, działania mają charakter zapobiegawczy i są dostosowywane do bieżącej sytuacji hydrologicznej.

    - Wszystkie służby są w gotowości, a poziom rzeki Elbląg jest na bieżąco monitorowany - zaznaczyła Joanna Urbaniak.

      Wzrost poziomu rzeki w Elblągu. Służby w gotowości

      Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności, unikanie zbliżania się do brzegów rzeki oraz śledzenie komunikatów dotyczących sytuacji pogodowej i hydrologicznej.

      W przypadku zagrożenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112. W Elblągu działa również całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerami 55 239-30-40 oraz 55 239-30-41.

      Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla regionu Warmii i Mazur, obejmujące m.in. powiaty braniewski i elbląski oraz miasto Elbląg.

      Synoptycy prognozują silny wiatr z północnego zachodu o prędkości do 45 km/h, w porywach nawet do 85 km/h. Dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie przed możliwym oblodzeniem, co może dodatkowo utrudniać sytuację w regionie.

