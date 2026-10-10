Bójka uczniów w Olsztynie. "Przedmiot przypominający maczetę"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Szarpanina między dwoma uczniami na terenie jednej ze szkół w Olsztynie. Między 17- a 19-latkiem doszło do rękoczynów. Świadek zajścia zauważył, że młodszy z chłopców miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę - podaje policja. Nie został on jednak użyty w trakcie bójki, a nastolatkowie mieli obrażenia wynikające jedynie z przepychanki.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Radiowóz policji
Bójka nastolatków na terenie jednej ze szkół w Olsztynie. Zdjęcie ilustracyjneMarcin Dlawichowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Na terenie szkoły w Olsztynie doszło do szarpaniny pomiędzy 17- a 19-latkiem. Młodszy z chłopców miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę.
  • Obaj uczniowie odnieśli obrażenia wynikające z przepychanki i zostali przewiezieni na badania.
  • Policja zabezpieczyła ostry przedmiot i prowadzi w sprawie dalsze czynności wyjaśniające.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Na terenie szkoły przy ul. Metalowej w Olsztynie doszło w sobotę do szarpaniny między dwoma uczniami, jeden z nich miał przy sobie ostry przedmiot przypominający maczetę.

Olsztyn: Bójka uczniów na terenie szkoły. Jeden mógł mieć maczetę

Jak poinformowała sierż. Izabela Bogacka z olsztyńskiej policji, około godz. 10 na terenie placówki oświatowej miało miejsce zdarzenie z udziałem dwóch uczniów w wieku 17 i 19 lat. Według wstępnych ustaleń z powodu konfliktu między nimi doszło do rękoczynów w trakcie rozmowy.

- Świadek zdarzenia zauważył, że 17-latek ma przy sobie ostry przedmiot. Dlatego w dogodnym momencie sięgnął po niego i go odrzucił. Przedmiot ten nie został użyty w trakcie zajścia. Nikt nie został nim zraniony. Uczestnicy zajścia zostali rozdzieleni przez jednego z pedagogów - powiedziała policjantka.

Zobacz również:

Policjanci patrolują szkoły po serii ataków
Polska

Seria ataków w szkołach, rośnie liczba zatrzymanych. Nowy komunikat policji

Marta Stępień
Marta Stępień

Nowe incydenty w szkołach. Policja prowadzi kontrole

Funkcjonariuszka zaznaczyła, że obaj nastolatkowie doznali obrażeń wynikających z szarpaniny. Zostali przewiezieni na badania do komendy, po zakończeniu których będą prowadzone dalsze czynności z ich udziałem.

Mundurowi zabezpieczyli odebrany nastolatkowi przez świadka ostry przedmiot. Sierż. Bogacka nie chciała oceniać, czy to maczeta. Jak mówiła, ocenią to biegli.

Policjanci przesłuchują świadków i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

W sobotę rano policja poinformowała na portalu X, że na terenie całej Polski "trwają działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych".

Do godziny 6 rano odnotowano 231 zdarzeń, w przypadku których - jak podano - zachodziło uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Dotychczas skontrolowanych zostało blisko 50 tys. placówek i zatrzymano 76 osób.

Zobacz również:

Patrol przed jedną ze szkół w Małopolsce
Polska

12-latek groził nożem, potem poszedł na lekcje. Seria nowych incydentów

Anna Nicz
Anna Nicz


Krzywiecki z Manili: Wizyta Nawrockiego była tematem jedynkowymINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze