W skrócie Na terenie szkoły w Olsztynie doszło do szarpaniny pomiędzy 17- a 19-latkiem. Młodszy z chłopców miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę.

Obaj uczniowie odnieśli obrażenia wynikające z przepychanki i zostali przewiezieni na badania.

Policja zabezpieczyła ostry przedmiot i prowadzi w sprawie dalsze czynności wyjaśniające.

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Na terenie szkoły przy ul. Metalowej w Olsztynie doszło w sobotę do szarpaniny między dwoma uczniami, jeden z nich miał przy sobie ostry przedmiot przypominający maczetę.

Olsztyn: Bójka uczniów na terenie szkoły. Jeden mógł mieć maczetę

Jak poinformowała sierż. Izabela Bogacka z olsztyńskiej policji, około godz. 10 na terenie placówki oświatowej miało miejsce zdarzenie z udziałem dwóch uczniów w wieku 17 i 19 lat. Według wstępnych ustaleń z powodu konfliktu między nimi doszło do rękoczynów w trakcie rozmowy.

- Świadek zdarzenia zauważył, że 17-latek ma przy sobie ostry przedmiot. Dlatego w dogodnym momencie sięgnął po niego i go odrzucił. Przedmiot ten nie został użyty w trakcie zajścia. Nikt nie został nim zraniony. Uczestnicy zajścia zostali rozdzieleni przez jednego z pedagogów - powiedziała policjantka.

Nowe incydenty w szkołach. Policja prowadzi kontrole

Funkcjonariuszka zaznaczyła, że obaj nastolatkowie doznali obrażeń wynikających z szarpaniny. Zostali przewiezieni na badania do komendy, po zakończeniu których będą prowadzone dalsze czynności z ich udziałem.

Mundurowi zabezpieczyli odebrany nastolatkowi przez świadka ostry przedmiot. Sierż. Bogacka nie chciała oceniać, czy to maczeta. Jak mówiła, ocenią to biegli.

Policjanci przesłuchują świadków i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

W sobotę rano policja poinformowała na portalu X, że na terenie całej Polski "trwają działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych".

Do godziny 6 rano odnotowano 231 zdarzeń, w przypadku których - jak podano - zachodziło uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Dotychczas skontrolowanych zostało blisko 50 tys. placówek i zatrzymano 76 osób.



