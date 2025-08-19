Autobus zderzył się z ciężarówką. Są poszkodowani
Samochód ciężarowy zderzył się z autobusem w okolicach miejscowości Powierz (woj. warmińsko-mazurskie). Według wstępnych ustaleń policji, ranne zostały co najmniej dwie osoby. Droga ekspresowa S7 w kierunku Warszawy jest zablokowana.
Asp. Paweł Kiejziewicz z policji w Nidzicy powiedział, że ciężarówce jadącej w stronę Gdańska najprawdopodobniej pękła opona. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, przebił barierę dzielącą jezdnie i czołowo zderzył się z autobusem.
- Na tę chwilę wiemy o poszkodowanych dwóch osobach; kierowcy ciężarówki i autobusu. W autobusie łącznie z kierowcą jechało osiem osób - powiedział policjant.
Wypadek na S7. Ciężarówka zderzyła się z autobusem
Rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Grzegorz Różański przekazał, że na miejsce wypadku skierowano 12 strażackich zastępów z powiatu nidzickiego i działdowskiego oraz z Mławy. Poinformował, że kabina samochodu ciężarowego przewożącego zboże została objęta pożarem, który został już opanowany.
Według jego informacji, poza najpoważniej poszkodowanymi dwoma kierowcami, lżej poszkodowanych zostało jeszcze trzech pasażerów autobusu.
Droga S7 w kierunku Warszawy jest zablokowana, wprowadzono objazd od węzła Powierz do węzła Napierki. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.