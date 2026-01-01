W skrócie Na drogach województwa warmińsko-mazurskiego panują trudne warunki z powodu intensywnych opadów śniegu i silnego wiatru.

Na drodze ekspresowej nr 7 w okolicach miejscowości Rączki ciężarówka wjechała do rowu, blokując jeden pas ruchu.

Mimo pracy 90 pługów i pługopiaskarek, na wielu odcinkach dróg wciąż zalega błoto pośniegowe i śnieg.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o trudnych warunkach na drodze ekspresowej nr 7 na wysokości miejscowości Rączki w czwartek o godz. 20:40. Jak wskazano w komunikacie, samochód ciężarowy wjechał do rowu, przez co zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy.

Na drogach w woj. warmińsko-mazurskim panują trudne warunki. Występują tam intensywne opady śniegu, a także silne porywy wiatru. Drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne, jednak leży na nich błoto pośniegowe oraz sam śnieg.

Trudna sytuacja na drogach na Warmii i Mazurach. Przyczyną pogoda

Zgodnie z informacjami GDKiA, po wszystkich drogach w regionie jeździ obecnie 90 pługów i pługopiaskarek. Jak poinformowała PAP dyżurna punktu informacji drogowej GDDKiA w Olsztynie, mimo nieustannej pracy tego sprzętu, na 90 proc. dróg krajowych leży błoto pośniegowe.

Szczególnie trudne warunki mają panować na drogach wojewódzkich, gdzie na większości odcinków leży śnieg, a jezdnie są śliskie. W związku z czynnikami pogodowymi wszyscy kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Atak zimy w Polsce. Niebezpieczna sytuacja na drogach

Ustalenia PAP wskazują na to, że utrzymanie przejezdności dróg jest szczególnie kłopotliwe w okolicach Elbląga, Braniewa, Iławy i Nidzicy, bo tam śniegu jest ponad 60 cm. - Zwęziły się drogi, bo na poboczach są hałdy śniegu, którego nie ma już gdzie spychać - poinformował dyżurny punktu informacji zimowego utrzymania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Najmniej śniegu jest natomiast na wschodzie regionu, w okolicach Olecka, gdzie drogi pokryte są 12 centymetrami białego puchu. Wieczorem nad regionem niemal bez przerwy pada śnieg i wieje wiatr. Na niektórych chodnikach i osiedlowych ulicach w Olsztynie śnieg sięga kolan dorosłych ludzi.

