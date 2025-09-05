W piątek KMP w Elblągu opublikowała w mediach społecznościowych komunikat dotyczący ataku nożownika w Pasłęku.

Do zdarzenia doszło około godz. 11:45 przy ul. Bohaterów Westerplatte.

Pasłęk. Atak nożownika. Policja zatrzymała 17-latka

Napastnik uciekł. Po około godzinie tamtejsi funkcjonariusze zatrzymali 17-latka, który miał zaatakować ostrym narzędziem dwóch innych nastolatków.

Obaj - 16-latek i 18-latek - zostali ranni. Serwis portEl.pl poinformował, że jeden z nich odniósł poważniejsze obrażenia. Zostali przewiezieni do szpitala.

Andrzej Stasiuk apeluje o wsparcie dla Ukrainy materiał zewnętrzny