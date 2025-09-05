Atak nożownika w Pasłęku. Nastolatkowie w szpitalu
Policjanci kryminalni z Pasłęka zatrzymali 17-latka który, miał zaatakować ostrym narzędziem 16-latka i 18-latka - przekazali funkcjonariusze z Elblągu. Według lokalnych mediów obaj zaatakowani odnieśli obrażenia.
W piątek KMP w Elblągu opublikowała w mediach społecznościowych komunikat dotyczący ataku nożownika w Pasłęku.
Do zdarzenia doszło około godz. 11:45 przy ul. Bohaterów Westerplatte.
Pasłęk. Atak nożownika. Policja zatrzymała 17-latka
Napastnik uciekł. Po około godzinie tamtejsi funkcjonariusze zatrzymali 17-latka, który miał zaatakować ostrym narzędziem dwóch innych nastolatków.
Obaj - 16-latek i 18-latek - zostali ranni. Serwis portEl.pl poinformował, że jeden z nich odniósł poważniejsze obrażenia. Zostali przewiezieni do szpitala.