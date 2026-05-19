Akcja służb na jeziorze Juksty zakończona. Znaleziono ciało mężczyzny
Służby znalazły ciało mężczyzny w jeziorze Juksty w Mrągowie - poinformowała lokalna policja. - Nie został jeszcze zidentyfikowany, czekamy, aż dojedzie rodzina - przekazał asp. Rafał Syczew. Kilka godzin wcześniej na zbiorniku wodnym doszło do wypadku, w wyniku którego w wodzie znalazły się cztery osoby. Jedna z nich, 18-latek, nie dotarła do brzegu.
W skrócie
- Na jeziorze Juksty odbywały się poszukiwania 18-latka, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego.
- Cztery osoby pływały na rowerze wodnym; dwie dopłynęły do brzegu, jedna została wyciągnięta z wody przez strażaków, a czwarta zaginęła.
- Ciało mężczyzny odnaleziono na głębokości 24 metrów, a okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
We wtorek od rana na jeziorze Juksty trwały poszukiwania 18-latka, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego.
- Z dna jeziora zostało podjęte ciało mężczyzny. Nie został jeszcze zidentyfikowany, czekamy, aż dojedzie rodzina - przekazał PAP asp. Rafał Syczew z mrągowskiej policji.
Mrągowo. W jeziorze znaleziono ciało mężczyzny
Oficer prasowy straży pożarnej z Mrągowa kpt. Marcin Kordek powiedział, że nurkowie znaleźli ciało na głębokości 24 m, około stu metrów od brzegu, w miejscu wskazanym przez sonar.
Jak informowała wcześniej policja, cztery osoby w wieku 18-19 lat pływały rano na rowerze wodnym po jeziorze Juksty w okolicach Śniadowa. W trakcie przesiadania się, gdy zamieniały się miejscami, doszło do wywrotki.
Dwóm osobom udało się dopłynąć do brzegu. Jedna trzymała się roweru wodnego i została podjęta z wody przez strażaków. Czwarta z tych osób, mężczyzna w wieku 18 lat, nie dopłynął do brzegu.
- Jeden z mężczyzn został zabrany do szpitala z powodu wychłodzenia. Dwaj kolejni pozostali na miejscu - przekazał rano w rozmowie z Interią asp. Syczew.
Tragiczny wypadek na jeziorze w Mrągowie. Zaginął 18-latek
Jak wskazał policjant, cała czwórka to tegoroczni maturzyści, mieszkańcy woj. mazowieckiego, którzy przyjechali wypocząć na Mazurach.
W akcji na jeziorze brali udział m.in. strażacy z Mrągowa, Giżycka i Olsztyna. Służby wykorzystywały specjalistyczny sprzęt, w tym sonary i drony. Jak podkreślił wcześniej na antenie Polsat News kpt. Kordek, jezioro, na którym prowadzono poszukiwania, jest bardzo rozległe.
Okoliczności i przyczyny zdarzenia będą wyjaśniali policjanci pod nadzorem prokuratury.