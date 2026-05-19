Akcja służb na jeziorze Juksty. 18-latek zniknął pod wodą

W skrócie Trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora Juksty podczas pływania rowerem wodnym z trzema innymi osobami.

Trzy osoby wydostały się z wody, jedna z nich została zabrana do szpitala z powodu wychłodzenia.

Do akcji poszukiwawczej zaangażowano straż pożarną, policję i specjalną grupę poszukiwawczą; według policji żaden z mężczyzn nie miał kapoka.

Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku o godz. 6.45 we wtorek. Dotyczyło ono 18-latka - jednego z czterech mężczyzn, którzy pływali rowerem wodnym po jeziorze Juksty koło Mrągowa.

- Płynęli nim mężczyźni w wieku 18-19 lat - przekazał Interii asp. Rafał Syczew, oficer prasowy KPP w Mrągowie.

Cała czwórka wpadła do wody. Dwóm osobom udało się wydostać na brzeg o własnych siłach. Trzecią przybyłe na miejsce służby podjęły z odwróconego roweru.

- Jeden z mężczyzn został zabrany do szpitala z powodu wychłodzenia. Dwaj kolejni pozostali na miejscu. Jedna osoba wciąż jest poszukiwana - dodał policjant.

Jezioro Juksty. Trwa akcja poszukiwawcza 18-latka

- W tym momencie, gdy minęły już dwie godziny, automatycznie działania ratownicze przechodzą w działania poszukiwawcze. Teraz kieruje nimi policja - wyjaśnił na antenie Polsat News kpt. mgr. inż. poż. Marcin Kordek, oficer prasowy KP PSP w Mrągowie.

Jak opisał strażak, jezioro, na którym prowadzone są poszukiwania, jest bardzo rozległe. - Teren jest teraz przeczesywany, by wytypować obszar, który przeszuka płetwonurek - dodał Kordek.

Do akcji zadysponowano straż pożarną, policję i specjalną grupę poszukiwawczą. Ze wstępnych informacji przekazanych przez olsztyńską policję wynika, że żaden z mężczyzn nie miał założonego kapoka.

