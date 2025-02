Akcja kontrterrorystów w Olsztynie. Mężczyzna zabarykadował się w kamienicy

Olsztyn. Akcja kontrterrorystów na starówce

Policja o przedmiocie trzymanym przez mężczyznę: Wygląda jak broń gazowa

Na miejscu zdarzenia trwają oględziny i działania pod nadzorem prokuratora. Przedmiot, który miał przy sobie agresywny mężczyzna, został zabezpieczony. - To wygląda jak broń gazowa. Będzie wysłana do badania do biegłego, który stwierdzi, jaka to broń, jaką ma siłę i czy potrzebne jest na nią zezwolenie - wyjaśnił podkom. Wilczewski.